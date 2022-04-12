Bekir Bozdağ’dan Cemal Kaşıkçı ve süresiz nafaka açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Kaşıkçı cinayeti tasvip edilemez, ilk müdahil olan biziz. Süreci bekleyeceğiz. Yargılamanın Suudi Arabistan'a nakledilmesi tamamen yasaya uygundur" dedi. Bozdağ, süresiz nafakayla ilgili de açıklamada bulundu.

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2 Ekim 2018’de İstanbul’daki Suudi Arabistan konsolosluğunda katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında yeni gelişme yaşanmıştı. Savcının talebi, Adalet Bakanlığı’nın olumlu görüşü sonrası cinayet davası dosyası Suudi Arabistan’a devredilmişti.

Alınan bu kararla ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan açıklama geldi. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Bozdağ, şunları söyledi;

*Kaşıkçı cinayeti tasvip edilemez, ilk müdahil olan biziz. Süreci bekleyeceğiz. Yargılamanın Suudi Arabistan’a nakledilmesi tamamen yasaya uygundur.

*Davanın naklinden sonra ismi geçen diğer sanıkları da yargılayacaklar. Yargılama Suudi Arabistan mahkemelerinde yapılacaktır. Burada Türkiye’nin yargı yetkisini devretmesi söz konusu değildir.

SÜRESİZ NAFAKA AÇIKLAMASI

Süresiz nafaka ile ilgili de Bozdağ, “Bakanlığımız bu sorunu görüyor, çalışmalarımız sürüyor. Çözüm için biraz zamana ihtiyaç olduğu anlaşılıyor. Ömür boyu nafaka adil değil. 180 bin boşanma var. Hükmedilen nafaka 30 bin. 3 bin 500 civarında mağdur aile var. Ortada bir haksızlık var en kısa sürede giderilecek” dedi.

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