Bekir Bozdağ’dan hakim-savcılara uyarı: Hukuk dili sorunlu, doğru Türkçe kullanın

Hakim ve savcı adaylarına seslenen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye'de hukuk dilinin sorunlu olduğunu belirterek, "Doğru Türkçe kullanın" dedi.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye Adalet Akademisinin Eğitim Dönemi açılış törenine katıldı. Hakim ve savcı adaylarına seslenen Bozdağ, mahkeme kararlarındaki Türkçe kullanımıyla ilgili uyarıda bulundu:

– Kararların doğruluğu kadar hakim ve savcının da adil görünmesi ve bilinmesi bir o kadar önemlidir.

– Türkçemiz çok muhteşem bir dil. Kararlarınızı, gerekçelerinizi okuyan; Türkçenin lezzetini, Türkçenin güzelliğini fark etsin, bunun zevkini alsın. Doğru bir dil kullanmak, meramı doğru anlatmak bakımından sizin elinizdeki en büyük güçtür.

CİDDİ BİR SORUNLA KARŞI KARŞIYA

– Şu anda hukuk dili konusunda maalesef Türkiye’de ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Hakim ve savcı adaylarımız; lütfen Türkçemize değer verin, kurallarıyla dosdoğru kullanın.

– Dilimizle maalesef oynadılar, bozdular, ideolojiye göre kullanılan kavramlar ortaya çıktı. Buna izin vermeyin. İdeolojilerin parçaladığı Türkçenin yargı diline hakim olmasına izin vermeyin. Kimsenin bozamayacağı Türkçeyi kullanın. (DHA)

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