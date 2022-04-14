Bekir Pakdemirli gitti, yardımcıları gitti, özel kalem müdürüne piyango vurdu!

Geçen ay Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan istifa eden Bekir Pakdemirli'nin üç yıl özel kalem müdürlüğünü yapan Volkan Koç, sınavsız açıktan atanıp Strateji Geliştirme Başkanı oldu. Dört aydır işbaşı yapmayan ve izin kullandığı öne sürülen Koç iki ay daha görevde kalırsa genel müdür vasfına haiz olacak ve memuriyeti boyunca genel müdür maaşı alacak, tüm özlük haklarına sahip olacak.

Hayati ARIGAN

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli göreve geldiğinde Turkcell'de birlikte çalıştığı Volkan Koç'u istisnai memur kadrosu olan özel kalem müdürlüğüne dışarıdan atadı. Sınavsız memur ataması ile açıktan atanan Koç, geçen aralık ayında bakanlığın en önemli birimlerinden olan Strateji Geliştirme Başkanlığına getirildi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yapılan atama kararı 25 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlandı.

YERİNE BAŞKASI GÖREVLENDİRİLDİ

Genel Müdürlük statüsünde olan Strateji Geliştirme Başkanlığı’na atanan Volkan Koç'un dör aydır görevine hiç başlamadığı ileri sürüldü. Koç'un yerine daire başkanlarından Özgür Akif Tel'in vekaleten bu görevi yürüttüğü öğrenildi.

Kamu kurumlarında asaleten atamaların yapılmadığı durumlarda vekâleten atama ile kurumlar yönetilirken, asaleten atamanın yapıldığı halde ataması yapılan bürokratın görevine başlamayarak yerine görevlendirme ile bir başkasının getirilmesi kamu bürokrasisinde bir ilk oldu.

PAKDEMİRLİ TURKCELL'DEN GETİRMİŞTİ

Geçen ay Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan istifa eden Bekir Pakdemirli'nin Turkcell'den getirerek özel kalem müdürlüğünü yapan Volkan Koç'un daire başkanı olarak atanmasının ardından görevine başlamadan ve kuruma hiç gelmeden üç yıllık memuriyetinden doğan izinlerini de kullandığı öğrenildi.

Strateji Geliştirme Başkanlığının başta maaş olmak üzere bütün özlük haklarından yararlandığı belirtilen Volkan Koç, altı ay görevde kalması durumunda (hazirana kadar) genel müdür vasfına haiz olacak ve memuriyeti boyunca hem genel müdür maaşı alacak hem de genel müdürün bütün özlük haklarına sahip olacak.

Bekir Pakdemirli ve dört yardımcısının görevden alınmasına rağmen Volkan Koç genel müdür statüsüyle görevde kalmış olacak.

WEB SAYFASINDA FOTOĞRAFI YOK

Diğer yandan Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın web sayfasında ‘Yöneticilerimiz' listesinde Volkan Koç'un adı sonradan listeye eklendi. Ancak tüm yöneticilerin fotoğrafı bulunmasına rağmen kendisinin fotoğrafı sitede yer almadı.

“USULSÜZ ATAMADIR”

Tarım politikalarından sorumlu İYİ Parti Konya Millet Vekili Fahrettin Yokuş, konuyla ilgili olarak “Sınavsız memur ataması ile açıktan atama yapılmıştır. Henüz üç yıllık memurdur. Genel müdürlük makamına eş değer durumda olan Strateji Geliştirme Başkanlığına atanması personel mevzuatına ve atama yönetmeliğine aykırıdır. Usulsüz atamadır” dedi.

GENEL MÜDÜR ÖZLÜK HAKLARINA SAHİP OLACAK

Fahrettin Yokuş, “Bu kişi bu makamda 6 ay kaldığı zaman 6400 ek göstergeyi hak edecek ve böylece görevden alınsa bile genel müdür makamının özlük haklarını kazanmış olacaktır. Bu usulsüzlük bir an önce sonlandırılmalıdır. Sayın Bakan Vahit Kirişçi bu usulsüzlüğe bir an önce son vermelidir” dedi.

KAMU ZARARI DA VAR

Bu usulsüz atamanın devlet yönetim anlayışı içinde liyakat ve tecrübeyi ayaklar altına alan siyasi bir atama olduğunu belirten Fahrettin Yokuş, “Kamunun üst düzey yönetim kadroları ehil olmayan yandaşlara peşkeş çekilmesinden başka bir şey değildir. Burada sadece hukuksuzluk değil, kamu zararı da söz konusudur” ifadelerini kullandı.

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