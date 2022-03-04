Bekir Pakdemirli istifa etti! Vahit Kirişci Tarım ve Orman Bakanı oldu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli görevinden istifa etti. Vahit Kirişci, Tarım ve Orman Bakanı oldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli görevinden istifa etti.

Karara göre, Vahit Kirişci Tarım ve Orman Bakanı oldu.

CUMHURBAŞKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Kararla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan açıklama geldi. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Tarım ve Orman Bakanlığı görevine atanan Sayın Vahit Kirişci’yi tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Görevi devreden Sayın Bekir Pakdemirli bakanımıza bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

SÖZLERİ TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

Geçtiğimiz yıl, Türkiye'nin pek çok bölgesinde çıkan yangınlar sonrasında ormanlık alanlar küle dönmüş ve AKP iktidarının mücadeledeki yetersizliği ile Bakan Pakdemirli'nin “ormanların korunması ve yangınlarla mücadelede belediyeleri sorumlu” sözleri tartışma konusu olmuştu.

TARIMSAL ÜRÜN İTHALATINDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Tarım Bakanı olmadan önce ABD’li bir patates şirketinin Ortadoğu danışmanlığını yapan Bekir Pakdemirli'nin bakanlığı döneminde tarımsal ürün ithalatındaki artış dikkat çekti.

Tarımda kendi kendine yeten ender ülkelerden biri olan Türkiye'de, artan maliyetler nedeniyle gıda enflasyonunun önünü almak isteyen AKP yönetimi, çareyi ithalatta buldu. Sadece 2021 yılında tarım ve gıda ürün ithalatı 20 milyar dolara yaklaştı.

8 BAKAN DEĞİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 10 Temmuz 2018'de belirlenen ve 16 bakandan oluşan ilk kabinesinden şimdiye kadar 8 bakan ayrıldı.

28 Mart 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan görevden alındı. Turhan'ın yerine Adil Karaismailoğlu atandı.

ALBAYRAK INSTAGRAM'DAN İSTİFASINI DUYURMUŞTU

Instagram hesabından 8 Kasım 2020'de paylaştığı açıklamayla istifa eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bu talebi, 27 saat sonra 9 Kasım 2020'de kabul edildi. 10 Kasım 2020 tarihinde ise yerine Lütfi Elvan atandı.

Ticaret Bakanlığına eşinin şirketi üzerinden değerinden yüksek fiyata dezenfektan alımı yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 21 Nisan 2021 tarihinde görevden alındı, yerine AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş atandı.

Yine 21 Nisan 2021 tarihinde Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı bölündü; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kuruldu. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk görevden alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine de Vedat Bilgin getirildi.

MİLLİ EĞİTİM VE EKONOMİ BAKANI DA İSTİFA ETMİŞTİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un istifası, Resmi Gazete'de 6 Ağustos 2021 tarihli kararla öğrenildi. Kararda Selçuk'un “görevden affını istediği” söylenerek yerine Mahmut Özer atandı.

2 Aralık 2021’de Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan istifa etti. Yerine yardımcısı Nureddin Nebati getirildi.

28 Ocak 2022 günü Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, görevden affını istedi, 29 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla yerine geçmişte de Adalet Bakanı olarak görev yapan Bekir Bozdağ getirildi.

VAHİT KİRİŞCİ KİMDİR

Vahit Kirişci, 4 Aralık 1960’da, Kahramanmaraş’ta doğdu. Ziraat Yüksek Mühendisi ve Öğretim Üyesi; Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ni bitirdi. Yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde, doktorasını İngiltere Cranfield Üniversitesi’nde tamamladı.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nda teknik eleman olarak çalıştı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak ders verdi. 1995’te doçent, 2001’de profesör oldu. 16’sı yabancı dilde olmak üzere, toplam 55 adet makale, kitap, komisyon raporu ve bildiri türünde yayın yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev üstlendi.

22. Dönem Adana Milletvekili. 22. Dönem’de Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi oldu ve Başkanvekilliği görevinde bulundu. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. 23. Dönem’de aynı Komisyon’un Başkanlığına yeniden seçildi.

İngilizce bilen Kirişci, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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