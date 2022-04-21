Belediye başkanına iftarda saldırı

Adana'nın Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, katıldığı iftar programında bir grup tarafından saldırıya uğradı.

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Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde belediyenin verdiği toplu iftar yemeğine katılan Seyhan Belediyesi Başkanı Akif Kemal Akay, altı kişilik bir grubun saldırısına uğradı.

Saldırıda aldığı yumruk darbeleriyle Akay'ın suratında yaralanmaları olduğu öğrenildi. Akay’a saldıran kişilerin ise henüz kimliği tespit edilemedi.

BAŞKANDAN AÇIKLAMA

Saldırı sonrasında açıklamalarda bulunan Akay, “Gün aşırı iftar programlarının bir tanesinde bugün tatsız bir olay yaşandı. Herhalde yapılan hizmetlerden rahatsız olan bazıları kendilerine az hizmet yapıldığını ifade ederek, saldırı demeyelim buna bir yumurta attılar. Olayın tamamı bu. Ondan sonra zaten yemeğimize devam ettik. Mahalle halkıyla birlikte bin kişiyi aşan bir topluluk içerisinde herkes bu olayı fazlasıyla protesto etti. Yapanlar da bu sırada kaçmak zorunda kaldılar” dedi.

Son olarak Akay, “Biz hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu süre içerisinde hizmetlerimizden rahatsız olanlar başka hesaplar yapanlar elbet olacaklar. Bunlar siyasetin toplumsal yapıların bir parçası maalesef, olmazsa iyi olur. Olunca da yolumuza devam edeceğiz. Bildiğimiz yol belli. Bu yoldan bizi kimse döndürme şansına da hakkına da sahip değil” ifadelerine yer verdi. İHA

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