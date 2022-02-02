Benzine zam! Benzin fiyatı İstanbul, Ankara, İzmir’de ne kadar?

Benzin ve motorine gelen zamlar cep yakmaya devam ediyor. Benzinin litresine 39 kuruş, motorine 32 kuruş zam yapıldığı duyuruldu. İstanbul’da benzinin litresi 14,05 liradan 14,44 liraya yükseldi.

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Akaryakıt fiyatları son dönemde ardı ardına zamlandı. Akaryakıt fiyatları için zam yağmuru bu kez 39 kuruş olarak yansıdı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzinin litresine 39 kuruş, motorine 32 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

BENZİN FİYATLARI NE KADAR?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzinin litresine 39 kuruş, motorine 32 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

EPGİS'tan yapılan açıklamada, zammın pompa satış fiyatlarına yansıyacağı belirtildi.

İSTANBUL,ANKARA, İZMİR BENZİN FİYATLARI

Son zamla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 14,05 liradan 14,44 liraya; İzmir'de 14,15 liradan 14,54 liraya ve Ankara'da da 14,14 liradan 14,53 liraya yükseldi.

Motorinin litresi ise İstanbul'da 14,32 liradan 14,64 liraya; İzmir'de 14,38 liradan 14,70 liraya ve Ankara'da 14,39 liradan 14.71 liraya çıktı.