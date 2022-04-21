Berkin Elvan’ın anne ve babası cumhurbaşkanına hakaretten hakim karşısında

2013'te Okmeydanı'nda çıkan olaylarda kafasına gaz kapsülü isabet etmesi sonrası hayatını kaybeden 14 yaşındaki Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan ile babası Sami Elvan, cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

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Gezi Parkı eylemlerine ilişkin Okmeydanı’nda çıkan olaylarda 16 Haziran 2013’te kafasına gaz kapsülü isabet eden 14 yaşındaki Berkin Elvan, 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Polislerin yargılandığı dava sonrası yaptıkları iki ayrı basın açıklamasındaki sözleri nedeniyle anne Gülsüm Elvan ve baba Sami Elvan, cumhurbaşkanına hakaret suçundan 8 yıl 8’er ay hapis istemiyle hakim karşısına çıktı.

CHP’Lİ TANRIKULU DA KATILDI

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, Gülsüm Elvan ve Sami Elvan ile şikayetçi Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı hazır bulundu. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da duruşmaya geldi.

Sami Elvan savunmasında, “Hiçbir hakaret kastım yoktur. Amacım söylenen sözlere karşılık vermektir. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum” dedi. Gülsüm Elvan ise “Benim çocuğum 14 yaşında bir çocuktu. Terörist olması söz konusu olamaz. Bize ‘terörist’ denildiği için buna tepki olarak sözleri söyledim. Hakaret kastım yoktur. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum” diye konuştu.

“ŞİKAYETİMİZ DEVAM ETMEKTEDİR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Ela Ezgi Yelmen, şikayetlerinin devam ettiğini belirtti. Duruşma, basın açıklamasına ilişkin görüntülerin çözümünün yapılması için bilirkişiye verilmesine karar verilerek ertelendi. (DHA)

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