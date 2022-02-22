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Beş ilde sanal bahis operasyonu

İstanbul merkezli 5 ilde ‘cep bank’ ve ‘QR kod’ kullanarak sanal bahis oynatan şüphelilere yönelik siber polisi operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Habip ATAM
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Beş ilde sanal bahis operasyonu

Operasyon, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan bir şebeke belirleyince harekete geçti.

Araştırmalarda şüphelilerin, müşterilerinden para almak için ‘cepbank' ve ‘ QR kod' yöntemlerini kullandıkları anlaşıldı.

Belirlenen suç örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda; şüphelilerin banka hesap hareketleri, dijital kripto hesapları incelenmeye alındı.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Çalışmaların ardından İstanbul, Ankara, Burdur, Çanakkale ve Gümüşhane'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyon kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı. Dosya kapsamındaki bir şüphelinin cezaevinde, 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirtildi.

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