Acı gerçeği bu sözlerle açıkladı: Gözyaşlarıyla kesime gönderiyorlar

Konya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Karabulut, Türkiye’nin en çok süt üretimi yapılan ili olan Konya’da artan girdi maliyetleri altında ezilen üreticilerin süt ineklerini gözyaşları içerisinde kesime gönderdiğini söyledi. Yetkililere çağrıda bulunan Karabulut, “Yapmayın, bu üreticinin feryadını duyun” dedi.

Müslüm EVCİ

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Konya Kırmızı Et Üreticileri Birliğinin 5. Olağan Genel Kurulu bugün gerçekleştirildi. Üyelerin tamamının oylarını alarak yeniden başkan seçilen Nazif Karabulut, Türkiye'nin süt deposu olarak bilinen Konya'da üreticinin zor durumda olduğunu söyledi.

“FİYAT ARTIŞLARININ OLUMSUZ ETKİLERİNİ EN ÇOK BİZLER YAŞIYORUZ”

Üreticinin ithalat sopasıyla terbiye edilmeye çalışıldığını ifade eden Karabulut, şunları söyledi:

*Gerek pandemi, gerek savaş nedeniyle çok zor günler geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz. Ekonomik sıkıntıların, kurdaki aşırı dalgalanmanın, kuraklığın oluşturduğu sıkıntıları ve akabinde başta yem, elektrik, akaryakıt olmak üzere tüm girdilerde yaşanan olağan üstü fiyat artışlarının olumsuz etkilerini, en çok üreticiler olarak bizler yaşıyoruz.

*Üretim girdilerine gelen aşırı zamları, ürünlerine yansıtamayan tek sektör süt ve et üreticileridir.

*Bizim üreticilerimizin girdi fiyatları, serbest piyasa şartlarında değerlendirilirken, bizim etimiz bizim sütümüz enflasyonu azdırır denerek ya baskılanıyor ya da ithalat sopasıyla terbiye edilmeye çalışıyoruz.

“SÜT ÜRETİCİSİ YILLARDIR ZARAR ETTİ”

“Sektörümüzü yöneten yetkililer, beyler zarar ediyoruz zarar…” diyen Karabulut, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Üreticinin ettiği zarar, bizzat Hayvancılık Genel Müdürlüğünün hazırladığı raporlara bile yansıdı. Yapmayın, bu cefakâr üreticileri küstürmeyin.

*Ahırları çardakları boşalttırmayın. Eğer bu üretici sektörden çıkarsa bir daha asla geri gelmez, milyonları verseniz gelmez. Süt üretici yıllardır zarar etti, yılmadı. Ya nasip bu sene düzelir inşallah dedi. Ama olmadı. Çaresizlikten, gözleri gibi baktıkları ineklerini, gözyaşlarıyla kesime gönderdiler.

“BU DEVRAN BÖYLE GİTMEZ”

Besi için dana bulamadıklarını da kaydeden Karabulut, “Yapmayın, bu üreticinin feryadını duyun. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Kesime giden bir ineğin yeri ancak 36 ayda yeri doldurulabiliyor. Ana olmadan dana olmaz. Biz besiye almak için dana bulamıyoruz, bulsak ta ateş pahası alsan bir dert almasan bir dert. Bizim fiyatlarımız biraz yükselmeye başlayınca bizi korumaları gerekenler piyasaya ucuz et vermekle, ithalat yapmakla tehdit ediliyoruz. Bu devran böyle gitmez” dedi.

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