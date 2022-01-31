Abone Ol

Beykent Üniversitesi 15 öğretim üyesi alacak

Beykent Üniversitesi bünyesinde öğretim üyesi olarak çalışmak isteyenlerin dikkatini çeken ilan, Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr tarafından yayınlandı. Başvuru evrakları ve detaylar haberimizde...

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Beykent Üniversitesi 15 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Beykent Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 15 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Başvurular bu  ilanın  Resmî  Gazete'de  yayım tarihinden  itibaren 15  gün  içinde T.C.  Beykent  Üniversitesi  Yazı  İşleri  Müdürlüğü'ne şahsen  veya posta  aracılığı  ile  yapılabilir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Beykent Üniversitesi Sağlık