Beykoz Belediye Başkanlığı 5 müfettiş yardımcısı alacak

Beykoz Belediye Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş Sınavı ile 5 Müfettiş Yardımcısı alacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Beykoz Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğüne, Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş Sınavı ile açık bulunan Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfından 5 adet 7 nci dereceli Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

Sınav; yazılı (çoktan seçmeli test usulü) ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Yazılı sınav 13.03.2022 tarihi Pazar günü saat 14:00'da Beykoz Belediye Başkanlığı Ana Hizmet Binası – Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Cad. No:43 Beykoz/İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Sözlü sınavın günü ve saati, yazılı sınav sonuçlarının duyurulduğu ilanda açıklanacaktır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…