Beykoz Belediyesi ormanlık alana bir kamyon dolusu köpek götürdü

Beykoz Belediyesi ekiplerinin Sarıyer Uskumruköy’deki ormanlık alana bir kamyon dolusu köpek getirdiği görüntülendi. Bazı köpeklerin kulaklarındaki küpelerin kesildiği görülürken, belediye ekipleri hayvan severlerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Sozcu.com.tr

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Beykoz Belediyesi ekiplerinin Sarıyer Uskumruköy'deki ormanlık alana bir kamyon dolusu köpek getirdiği görüntülendi.

Kamyondan şüphelenen bir hayvan sever, kamyonun içindeki köpekleri kayıt altına aldı. Hayvanseverin ‘Bu köpekleri nereye getiriyorsunuz?' soruları belediye ekipleri tarafından yanıtsız bırakıldı.

Kameraların kayıtta olduğu sırada ekiplerin, ormanlık alanın kenarında park halinde bekleyen kamyonun kapısını kapattığı görüntüye yansıdı.

Kamyonun içerisindeki bazı köpeklerin kulaklarında küpelerin de kesildiği görüntülendi.

Beykoz Belediyesi ekiplerinin, hayvanları ormanlık alana terk etmek istediği iddia edildi.

İYİ PARTİLİ İBRAHİM ÖZKAN DA PAYLAŞTI

Görüntüleri paylaşan İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan da “Günah! Beykoz Belediyesi ekipleri Sarıyer Uskumruköy'deki ormanlık alana bir kamyon dolusu sokak köpeğini bırakırken hayvanseverler tarafından görüntülendi” dedi.

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