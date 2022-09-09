Beylikdüzü’nde 2 yaşındaki çocuğun ölümünde korkunç iddia

Beylikdüzü'nde 2 katlı apartmanın üst katından düşerek öldüğü ileri sürülen 2 yaşındaki kız çocuğu E. Y.'nin, hastanede düzenlenen ilk raporunda istismar belirtileri bulunduğu öne sürüldü.

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Sahil Mahallesi’nde 6 Eylül Salı günü akşam saat 19.30 sıralarında iddiaya göre, 2 katlı binanın üst katındaki dairede yaşayan 2 yaşındaki E. Y. bilinmeyen nedenle balkondan bahçe zeminine düştü.

Çocuğun düştüğünü görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada annesi E. Y.’yi komşularına ait otomobille Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne götürdü. E.Y. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastaneye getirildiğinde nabız ve solunumu olmayan E.Y., entübe edilerek kalp masajı yapıldı ancak hayata döndürülemedi. E.Y.’ye müdahale eden doktorun düzenlediği genel adli muayene raporunda ölüm saati 20.50 olarak bildirildi. Adli muayene raporunda E.Y.’nin vücudunda istismar belirtileri bulunduğu öne sürüldü.

AİLE: FASULYE SIRIĞINA DÜŞTÜ

Bu raporla E.Y.’nin ölümü emniyet kayıtlarına ‘şüpheli’ olarak geçirildi. Aile küçük çocuğun ‘fasulye sırığı üzerine düştüğünü’ ileri sürdü. Ancak cenaze aileye teslim edilmedi ve İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, E.Y.’nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma sürerken Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemede cinsel istismara uğradığına ilişkin bir tespit olmadığı kaydedildi.



AHMET ŞIK, İDDİALARI MECLİS’E TAŞIDI

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, İstanbul’da 2 yaşındaki çocuğun tecavüz sonucu öldüğü iddialarını Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) taşıdı.

Şık'ın 4 ayrı Bakanlığa verdiği soru önergesiyle gündeme getirdiği olay, 6 Eylül'de bir kız çocuğunun Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne “balkondan düşme” şikâyetiyle getirilmesiyle ortaya çıktı. Kız çocuğunun “Genel Adli Muayene” raporunda istismar edildiği, otopsi raporunda ise “çocuğun balkondan düşme sonucu” öldüğü kaydedildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'na verdiği önergelerde Şık, doktorlara gerçeğin gizlenmesi yönünde rapor yazılması için siyasi baskı uygulandığı iddiasını hatırlatarak, “Bu insanlık dışı olayın üstünü örtmeye çalışan ve bu aileyi koruyanlar kim?” diye sordu.

Yaşanan vahşete ilişkin rapor ve fotoğrafları bizzat gördüğünü kaydeden Şık, “Gereğini yapacak mısınız yoksa Ensar Vakfı'nda ortaya çıkan taciz ve istismarı örtbas etmeye çalıştığınız gibi “Yine bir kereden bir şey olmaz mı diyeceksiniz?” ifadelerini kullandı.

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