Beyoğlu’ndaki sloganlar polisi harekete geçirdi

İstanbul Beyoğlu’nda 'Travestiler Sokağı' olarak bilinen Küçük Bayram Sokak’ta, dün toplanan yabancı uyruklu bir grubun, “Cama çıkın, bizi eve alın” sloganı attıkları iddiası polisi harekete geçirdi.

Habip ATAM

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Sosyal medyadan yer alan bir görüntü polis ekiplerini harekete geçirdi. Kısa sürede gündem olan ve bayramın birinci günü çekilen görüntülerde yabancı uyruklu kişilerden oluşan bir grubun sokakta toplandığı görülüyor.

“Travestiler Sokağı” olarak da bilinen Beyoğlu Küçük Bayram Sokak'ta çekildiği belirtilen görüntüde yer alanların çoğunun Afgan ve Pakistanlı olduğu belirtiliyor.

Sokakta “Camları açın bizi içeri alın” diye slogan attıkları iddia edilen yabancı uyruklu kişilerin kameralara yansıyan görüntüleri üzerine İstanbul Polisi bölgede çalışma başlattı.

97 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Beyoğlu, Taksim çevresinde “Düzensiz Göçmenlerin Yakalanması” ve “Genel Huzurun Sağlanması” amaçlı başlatıldığı belirtilen çalışmada 37 Afganistan, 18 Suriye, 18 Pakistan, 8 Bangladeş uyruklu, 6 Filistin, 10 diğer ülkelerden olmak üzere 97 kaçak göçmen yakalandı.

Ayrıca, fuhuş yaptığı iddia edilen 29 trans bireye de çevreyi rahatsız etmek suçundan, 277'şer lira para cezası kesildiği belirtildi.

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