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Beyzbol sopasıyla saldıran taksiciye ceza yağdı

 TEM Otoyolu'nda trafikte tartıştığı otomobil sürücüsüne beyzbol sopasıyla saldırdığı iddia edilen taksiciye ceza yağdı. Aracı 15 gün süreyle trafikten men edilen, 4 bin 70 lira trafik cezası yazılan taksicinin şoför kartı da süresiz iptal edildi.

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Kağıthane TEM Otoyolu 4. Levent sapağında saat 01.45 sıralarında taksici S.D., iddiaya göre trafikte tartıştığı otomobil sürücüsüne saldırdı. S.D. aracının bagajından aldığı beyzbol sopasıyla otomobile defalarca vurarak zarar verdi. Taksici otomobildeki 3 kişiden birini de yaraladı.

ŞOFÖR KARTI DA İPTAL EDİLDİ

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliğini tespit ettikleri taksici hakkında tutanak düzenledi. Aracı 15 gün süreyle trafikten men edilen ve 4 bin 70 lira trafik cezası yazılan taksici S.D.’nin şoför kartı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından süresiz iptal edildi. DHA

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