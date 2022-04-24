Biden’ın açıklamasına AKP’den tepki

ABD Başkanı Joe Biden, 1915 Olayları ile ilgili açıklamasında geçen yıl olduğu gibi "soykırım" ifadesini kullandı. Biden'ın açıklamasına AKP Sözcüsü Ömer Çelik "tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksundur" yanıtı geldi.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, bugün yaptığı açıklamada 1915 olayları ile ilgili olarak “soykırım” ifadesini kullandı.

Biden'ın yaptığı yazılı açıklama Beyaz Saray'ın resmi internet sitesinde de yayınlandı. Açıklamada, 24 Nisan'ı soykırımın başladığı tarih olarak belirtirken, Biden mesaj metninde Osmanlı Devleti ya da Türkiye'den bahsetmedi.

Biden'ın açıklamasına Dışişleri Bakanlığı’nın ardından bir tepki de AKP’den geldi. AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik,

“ABD Başkanı Biden’ın açıklaması tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksundur. Soykırım iftirasını sektör haline getiren lobileri memnun etmeyi amaçlayan açıklamasının hiçbir temeli olmadığını ifade ediyoruz.

Türkiye adil bir yaklaşımın inşasından yanadır. Cumhurbaşkanımız, 1915 olaylarının dar siyasi yaklaşımlara malzeme yapılmadan bilimsel olarak araştırılması için gereken yaklaşımı sergilemiştir” dedi.

“NORMALLEŞME SÜRECİNİ SABOTE EDER NİTELİKTE”

Biden'ın açıklamasının Ermeni lobisinin tezlerini esas aldığını belirten Çelik, “Açıklamada hiçbir iyi niyet söz konusu değildir. Üstelik Başkan Biden'ın açıklaması Ermenistan'la yürümekte olan normalleşme sürecini sabote eder niteliktedir. Dar ve ufuksuz siyasi yaklaşımlar sadece husumet lobisine hizmet eder. Barışa, diyaloğa ve tarihin doğru anlaşılmasına hizmet etmez” dedi.

Çelik, tezine güvenenlerin tüm arşivlerin tarihçilere açıldığı bir çalışmaya destek vermesi gerektiğini kaydederek, “Tezine güvenmeyenler ise siyasi lobileri tatmin etmeye çalışır. Cumhurbaşkanımızın mesajları tezine güvenen bir yaklaşımın ürünüdür” ifadelerine yer verdi. (İHA)

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