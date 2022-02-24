Bilim kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu Toplantısı ertelendi

Corona virüs salgını tehlikesini arttırarak devam ederken, alınabilecek önlemler Bilim Kurulu toplantısında görüşülüyor. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "23 Şubat 2022 Çarşamba günü yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile COVID-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklaması, 1 Mart 2022 Salı gününe ertelenmiştir" ifadelerine yer verildi.

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Önemli tavsiye kararlarının alındığı Bilim Kurulu Toplantısı ardından yapılması beklenen kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklaması 1 Mart 2022 Salı gününe ertelendi.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bilim Kurulu'nun her hafta gerçekleştirdiği toplantıda sıcak bir gelişme yaşandı. Bugün gerçekleştirilecek olan toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapması bekleniyordu ancak, yapılacak olan basın açıklamasının ertelendiği duyuruldu.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “23 Şubat 2022 Çarşamba günü yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile COVID-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklaması, 1 Mart 2022 Salı gününe ertelenmiştir” ifadelerine yer verildi.

MASKE HAKKINDA KARARLAR ALINACAK

Gelecek hafta çarşamba günü korona virüs sürecini anlatan bir basın toplantısı yapılacağını aktaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Gelecek hafta bir toplantı yapacağız. Corona virüsle mücadelede geldiğimiz noktayı göreceğiz. O toplantıda maske ve benzeri tedbirler, ne zaman test yapılması gerektiği dahil olmak üzere birçok konu ele alınacak” demişti.