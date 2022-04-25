Binali Yıldırım: Başbakanlık dönemimde başımıza gelenler pişmiş tavuğun başına gelmez

İstanbul'da bir etkinliğe katılan Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı Binali Yıldırım'dan ilginç açıklama... 2016-2018 yılları arasında başbakanlık yapan Yıldırım, "Benim başbakanlık dönemimde başımıza gelenler pişmiş tavuğun başına gelmez. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı operasyonları, 15 Temmuz darbe girişimi, 100 yıldır devam eden yönetim şeklinin değişmesi benim başbakanlık dönemimde oldu" dedi.

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AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Buluşması programına katıldı. Etkinlikte konuşan Yıldırım, şunları söyledi:

İSTANBUL’A ÜÇ GÜNDE GELDİM

– Ben İstanbul'a 1967 yılında Erzincan'dan İstanbul'a 3 günde geldim. Köprüler o zamanlar yok. Üsküdar Harem’e gelip oradan Avrupa yakasına geçebiliyorduk. O günlerde Türkiye böyleydi yetersizdi. Günümüzde mukayese bile edilemez.

– İstanbul doğu ile batının hem çatıştığı hem de buluştuğu bir yerdir. İstanbul sadece iki kıtayı birbirine bağlamakla kalmıyor, çok farklı meziyetleri olan bir şehir. Türkiye'nin ticaretinin yüzde 40’ı milli gelirin yüzde 45′ ini karşılayan bir şehir. Türkiye'de üreten şehir maalesef 15 civarında geriye kalan şehirlere bu şehirler destek oluyor.

– Her insan kendi çağında yaşar. Biz o çağları yaşadık şimdi gençler bu çağda yaşıyor. Ne farkımız var, bizim gençlerden ne farkımız var, o günün imkanları farklıydı bugünün imkanları farklı ama içinde yaşadığımız dünya aynı dünya farklı olan tecrübe farkımız var. Enerji farkımız var. Bizim tecrübemiz gençlerin enerjisi ile birleşince ortaya Türkiye'nin güvencesi çıkıyor.

YAPTIKLARI ELEŞTİRİLERİ BIRAKTILAR

– Şehir hastanelerini ilk yapmaya başladığımızda bizi çok ağır eleştirenler vardı. Tüm dünyada iki yıldır var olan pandemi birçok ülke sınıfta kaldı. Bu pandemi döneminde biz şehir hastanelerini yaparken bizi eleştirenler ne kadar haklı olduğumuzu anladılar ve yaptıkları eleştirileri bıraktılar. Türkiye'de şehir hastaneleri zorlu günlerde çok fayda gösterdi.

BİR ALİ DEĞİL BİN ALİ FEDA OLSUN

– Benim başbakanlık dönemimde başımıza gelenler pişmiş tavuğun başına gelmez. Yurt dışında operasyonlar terör örgütlerine yönelik Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı operasyonları ile 15 Temmuz darbe girişimi ve 100 yıldır devam eden yönetim şeklinin değişmesi benim başbakanlık dönemimde oldu. O dönemde insanlar bana diyordu ki kendi koltuğunu bırakmak için kendini parçalıyor. Ben o insanlara o dönem dedim ki Türkiye'nin geleceği için bir Ali değil bin Binali feda olsun. (DHA)

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