Birçok il için hava durumu uyarısı yapıldı: İstanbul’da yağış bu gece başlıyor

Antalya, Muğla, Isparta, Konya başta olmak üzere birçok il için yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. İstanbul'da fırtına ve yağışların bu geceden itibaren etkili olması bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri, Muğla, Nevşehir ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı, Sinop’un iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Cuma öğle saatlerinde Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve Konya çevreleri, Antalya'nın doğu, Muğla’nın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Cuma öğle saatlerinde Antalya'nın batısı (Korkuteli, Elmalı, Kumluca, Finike, Demre, Kaş) ile Muğla'nın güneyinde (Seydikemer, Fethiye, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Yağışların; Cuma sabah saatlerinden sonra Isparta çevreleri ile Konya'nın kuzey ve batısı, Afyonkarahisar'ın doğusu ( Dinar, Kızılören, Şuhut, Çay, Sultandağı, Emirdağ, Bolvadin), Burdur'un doğusu(Merkez, Ağlasun, Çeltikçi, Bucak) ve Antalya'nın doğusunda (Manavgat, Alanya, Gazipaşa, Akseki, İbradı, Gündoğmuş) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

RÜZGAR ÇATI UÇURABİLİR

Rüzgârın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar meydana gelebilir.

VALİLİKTEN İSTANBUL İÇİN UYARI

İstanbul’da ise bu gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak yağış beklendiği duyuruldu. İstanbul Valiliği, “Rüzgârın; bugün gece saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgâr, yer yer fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgârın etkisini öğleden sonra kaybedeceği tahmin ediliyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” uyarısı yaptı.