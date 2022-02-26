Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğuna Ukrayna bayrağı asıldı

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğuna Ukrayna bayrağı asıldı ve bina Ukrayna bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

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Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Rusya’nın Ukrayna’daki eylemleri içler acısı ve biz Ukrayna'nın özgürlük mücadelesinde Ukrayna'nın yanında duruyoruz. İstanbul Başkonsolosluğumuzu mavi ve sarı renklerle aydınlatıyoruz. Dostlarımızla dayanışma içinde Ukrayna bayrağı asıyoruz” ifadelerine yer verdi.

UKRAYNA BAŞKONSOLOSLUĞU YANIT VERDİ

Kenan Poleo’nun paylaşımında etiketlediği Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğunun resmi sosyal medya hesabından verilen yanıtta ise, “Çok teşekkür ederim sevgili dostlar!” ifadeleri kullanıldı.

“SAHTE BAYRAK OPERASYONU YAPILIYOR”

Öte yandan Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu yaşanan gelişmeler üzerine bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “İstihbarata göre Rusya, Ukraynalıları canavar gibi göstermek ve Ukrayna’yı insanlık dışı eylemlerle suçlamak için büyük bir sahte bayrak operasyonu planlıyor. Yalan haberlere inanmayın. Ukrayna haklı ve topraklarını savunuyor. Rusya’nın aksine, anaokul ve sivilleri hedeflemiyoruz” denildi.