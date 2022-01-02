Bisiklet yolu yapımı için 54 milyon lira

İller Bankası, son 6 ayda 6 AKP’li ve 3 MHP’li belediyeye bisiklet yolu yapmak için sözleşme imzaladı. Bisiklet yollarının maliyeti ise 53.9 milyon TL olarak hesaplandı. Muhalefet tepkili.

Deniz AYHAN

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Muhalefet belediyelerine yönelik tavrı eleştiri konusu olan İller Bankası'nın son altı ayda AKP'li ve MHP'li belediyelerle yaptığı anlaşmalar dikkat çekti. CHP'li ve İYİ Partili belediyelere kredi vermeyen, verirken de zorluk çıkaran İller Bankası, son altı ayda 6 AKP'li, 3 MHP'li belediyeye bisiklet yolu yapmak için sözleşme imzaladı. Bankanın 9 belediyeye yapacağı bisiklet yollarının maliyeti 53.9 milyon TL olarak hesaplandı.

SON ANLAŞMA ARALIKTA

Banka son olarak 21 Aralık 2021'de AKP'li Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi'ne bisiklet ve yürüyüş yolu inşaatı yapmak için 3 milyon 809 bin TL'lik sözleşme imzaladı. 10 Kasım'da ise yine AKP'li Zonguldak Çaydeğirmeni Belediyesi'ne bisiklet ve yeşil yürüyüş yolu yapmak için 2 milyon 13 bin TL'lik sözleşme imzalanmıştı. İller Bankası tarafından çıkılan diğer bisiklet yolu ihalelerinden bazıları şöyle:

■ Banka ilk olarak 2021 yılının haziran ayında Ankara'nın MHP'li Gölbaşı Belediyesi'ne bisiklet yolu yaptırmak için ihaleye çıktı. 12 Temmuz 2021'de 10 milyon 351 bin TL'lik sözleşme imzalandı.

KONYA İÇİN 15 MİLYON TL

■ MHP'li Karaman Belediyesi'ne bisiklet ve yeşil yürüyüş yolu için 25 Ağustos'ta 3 milyon 749 bin TL'lik sözleşme imzalandı.

■ Ordu'nun AKP'li Perşembe Belediyesi'ne bisiklet yolu ve yeşil yürüyüş yolu yapılması için 23 Ağustos'ta 2 milyon 378 bin TL'lik sözleşme imzalandı.

■ AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bisiklet yolu yapımı için 14 Eylül'de 15 milyon 606 bin 388 TL'lik sözleşme imzalandı.

Muhalefet bankadan şikayetçi

İller Bankası'nın bisiklet yolu yapacağı iller arasında tek Millet İttifakı belediyesi bile yer almadı. Muhalefet belediyeleri sıklıkla İller Bankası'nın kendilerine kredi vermediği gerekçesiyle tepki gösterirken; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da mayıs ayında belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda İller Bankası kesintisinin büyük bir sorun olduğunu belirterek, “Çünkü İller Bankası sizden para kesmediği sürece iflas edecek. Onun da kaynağı CHP'li belediyelere yapılacak yardımlardan kesinti yapmak. Kendisi öyle ayakta duruyor. Ama bütün bunlar iktidara geldiğimizde çözülecektir” ifadelerini kullanmıştı.