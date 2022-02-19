Bitlis’te taşınmazlar satışa sunuldu

Bitlis'te Hazineye ait 29 adet taşınmaz satışa sunuldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Özellikleri ve tahmini bedelleri yazılı Hazineye ait 29 adet taşınmazın satış ihalesi hizasında belirtilen tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre AÇIK TEKLİF USULÜ ile Bitlis Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) oluşturulacak Komisyonca Milli Emlak Müdürünün odasında yapılacaktır. (Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında temizlik ve sosyal mesafe kurallarına uygun oturma düzeni sağlanarak, maske takma zorunluluğu bulunmaktadır)

Taşınmaz satış ve kiralama ihalelerinde doğacak her türlü vergi, resim, harç alıcıya aittir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…