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Böceğin sırtındaki figür, görenleri şaşırtıyor

Batman'da bir çiftçi bahçesinden kopardığı kavunun içinden çıkan sırtında kadın figürü bulunan benekli kalkan böceğini görünce şaşkına döndü.

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Böceğin sırtındaki figür, görenleri şaşırtıyor

Batman merkezde bir çiftçi bahçesinden kopardığı kavunu eve götürerek yemek için kesince içinden bir böcek çıktı.

SIRTINDAKİ FİGÜR ŞAŞIRTTI

Böceği inceleyince sırtında kadın figürünü andıran bir şekil gören çiftçi şaşkına döndü.

Çiftçi, yaptığı araştırmada böceğin benekli kalkan böceği (Rhaphiggaster) olduğunu öğrendi. İHA

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