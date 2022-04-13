Bodrum köylüleri RES’lere karşı 4. kez dava kazandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yörelerine kurulmak istenen RES'lere karşı dava açan 7 köyün vatandaşları 4. Kez davayı kazandı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir şirketin 7 köyün tepelerine RES kurmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan aldığı ÇED Gerekli Değildir raporu köylülerin İdare Mahkemesi'nde açtığı davada 4. Kez reddedildi. Şirketin daha öncede Muğla Valiliği'nden aldığı 2 ayrı ÇED Gerekli Değildir raporun karşı açılan iki davada da reddedildiğini ve 4. Kez davayı kazandıklarını belirten köylülerin avukatı Remzi Kazmaz “Kesinlikle RES’lere karşı değiliz, yapılacak yerlere karşıyız.

Burada amaç RES değil deniz manzaraları lüks villalar ve rezidanslar yapmak, buna engel olmaya çalışıyoruz, köylerimizin dağlarını betona teslim etmeyeceğiz. RES şirketlerine sesleniyoruz, artık Adrese teslim projelerinize güvenerek Bodrum'da yatırım yapma Bodrumu betonlaştırma Bodrumu yağmalama sedanızdan vazgeçin” dedi.

Kazmaz, Bodrum'un çam ormanları ve zeytin tarlaları ile kaplı Güvercinlik, Çamlık, Pınarlıbelen, Mazı, Kumköy, Yalıçiftlik ve Kızılağaç köylerinin tepelerindeki ormanlık alanlarda Yıldız A.Ş. tarafından 2014 yılından bu yana kurulmak istenen RES'lerle ilgili mücadele başlatan yörenin köylülerinin 4. Kez ÇED davasını kazandığını açıkladı.

“4. KEZ KAZANDIK UMARIM BU KEZ DURURLAR”

Konu ile ilgili açıklama yapan Avukat Remzi Kazmaz “Çevre zaferini 4. Kez kazandık. Şirket doğaya, ormanlara ve köylüye vereceği zararların görülmemesi için ÇED gerekli değildir raporunu ısrarla almak istiyor. Bizde 4. Kez bunu durdurduk. Bodrum'dan elde edilecek enerji çok az olup bu nedenle Bodrum'un ve doğanın siluetini bozmaya gerek yoktur.

Çünkü Bodrum dünyaca bilinen tarihi bir kültür varlığı yoğun olan antik bir kenttir. Ama yeşil sermayenin bütün bunlarla ilgisi yoktur. Onu ilgilendiren sadece ranttır. Bodrumun RES çöplüğü olmaması için bütün çevre örgütleri ayakta olmasına rağmen Yıldız A.Ş. 4. kez Çevre Bakanlığı'na başvurmuştur” diye konuştu.

“ŞEYTANIN AKLINA GELMEYECEK YOLLARA BAŞVURDULAR”

Kazmaz köylülerle birlikte yaptığı açıklamada 8 yıldır verdikleri mücadelede şirket yöneticilerinin Bodrum'un en güzel mahallerindeki denize nazır orman alanları üzerinde tam 8 yıldır RES kuracağım diye şeytanın bile aklına gelmeyecek yollara başvurduğunu belirterek “Haliyle yaşam alanlarını korumaya kararlı köylülerin barikatı ile karşılaşan şirket şaşırdı. Böyle bir tepki beklemiyordu.

Davalarımızı açtık ve kazandık. Ama şirketin bu güzel yerleri RES yapacağım diye kamulaştırma yoluyla ele geçirmek üzere ÇED raporu üzerinde birtakım düzenlemeler yaparak köylünün ve mahkemenin gözünü boyamaya çalıştı, yine olmadı. Zaten inandırıcılığı olmayan ÇED raporuna karşı tek bir soru sorduk. 8 tribün RES'ten elde edeceğiniz enerjinin Bodruma ne faydası olabilir, üretilecek enerji sadece iki büyük otelin işletilmesine yeter. Bu kadar enerji için ayrılan alan 448 hektar” diye konuştu.

10 MİLYON METREKARE KAMULAŞTIRILIP 1 MİLYONUNA RES KURULDU

Kazmaz açıklamasının sonunda ise Yalıkavak Mahallesi'nin deniz manzaralı 10 milyon metrekarelik arazinin kamulaştırılarak 1 milyon metrekaresine RES kurulduğunu belirterek “Asıl soru geri kalan 9 milyon metrekareye ne olacak. Tabii ki villalar, rezidanslar yapacaklar. Bunu sorduk ancak utanıp cevap bile veremediler. Bodrum'un her köşesinde bu mücadeleyi vermeyi sürdüreceğiz” dedi.

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