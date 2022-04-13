Bodrum’da 2. Nevruz operasyonu 7 gözaltı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Nevruz kutlamalarında terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ve terör örgütü PKK lehine slogan attıkları iddia edilen 7 kişi bugün polisin operasyonu ile gözaltına alındı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi'ndeki Pazar yerinde 20 mart 2022 tarihinde düzenlenen Nevruz kutlamalarında terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ve terör örgütü PKK lehine slogan attıkları belirtilen 7 kişi bugün gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kişilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda telefon, bilgisayar ve bazı dokümanlara el konulduğu belirtildi. HDP İlçe Başkanı Zuhal Mavcit yaptığı açıklamada “Çoğunluğu inşaat işçisi olan 7 arkadaşımızın şu anda Nevruz’da attıkları sloganlarla ilgili ifadeleri alınıyor, ardından adliyeye geçilecek” diye konuştu.

Daha öncede Nevruz kutlamaları kapsamında 5 Nisan 2022 tarihinde 6 kişi gözaltına alınmış çıkarıldıkları adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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