Bodrum’da elektrik zammına tepki eylemi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bugün sosyal medyadan haberleşen çok sayıda kişi AYDEM elektrik dağıtım şirketi önünde eylem yaptı. Ellerinde pankartlarla gelenler attıkları sloganlarda sık sık zamların geri alınmasını, AKP iktidarının istifa etmesini istedi.

Yaşar ANTER

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Bodrum’da yaklaşık iki haftadır sosyal medyadan yapılan duyurular sonucu bugün Konacık Mahallesi'ndeki AYDEM (Aydem Elektrik Perakende Satış A.Ş) Bodrum Müşteri Hizmetleri Merkezi önünde toplanan yaklaşık çok sayıda kişi elektrik zamlarını protesto etti. Vatandaşlara CHP İlçe Başkanı Halil Karahan, İYİ Parti İlçe Başkanı Nevzat Kamber ve siyasi örgüt temsilcileri de destek verdi.

AYDEM BİNASI ÖNÜNE SİYAH ÇELENK BIRAKTILAR

Ellerinde “Enerji Haktır Satılamaz, Faturayı Hükümete Keseceğiz, Elektrikte Soyguna Dur De, Elektrik Zamlarını Geri Alın” yazılı pankart ve dövizlerle gelen vatandaşlar sık sık “Zamlara Hayır, Elektrik Faturasını Saray Ödesin, AKP İstifa, Hükümet İstifa, Haklıyız Kazanacağız, Bir Faturaya Kaç Soygun Sığar, Zam Zulüm İşkence İşte AKP” şeklinde sloganlar attı.

Eylemi düzenleyenler AYDEM binası önüne üzerinde “Elektrikler Çok Gelipduru Bunun Çaresini Bulun Gari” yazılı siyah çelenk bıraktılar. Eylemcilerin alkışlı protestolarına yoldan geçen vatandaşlarda araçların kornalarını çalarak ve alkışlarla destek verdiler.

BODRUM-TURGUTREİS YOLU KAPATILINCA GERGİNLİK YAŞANDI

Eylemcilerin Bodrum Turgutreis karayolunu kapatmaları üzerine olay yerine çok sayıda çevik kuvvet polisi geldi. Polis yolun açılmasını ve vatandaşların caddeyi açmasını istedi, kısa süreli gerginlik yaşandı.

Olay yerinde SÖZCÜ'ye açıklama yapan Jeoloji Mühendisleri Odası Muğla Temsilcisi Mustafa Erdoğan “Normalde 1000 TL gelen fatura bu ay 4 bin TL geldi, işyerime ise 450 TL geliyordu 1650 TL oldu. Vatandaşın cebinden çıkacak bu paraların ödenmesi mümkün değil. Bu insafsızlık. Vatandaş buraya tepkisini göstermeye geldi. Bodrum'da üst üste yapılan zamlar isyanı aştı, çıldırtma noktasına getirdi. Her türlü hukuki ve eylem yolunu kullanarak bu zamların geri alınmasını sağlayacağız” diyerek tepki gösterdi.

BU FATURALAR ÖDENMEZ

Bodrumlu vatandaşlar adına basın açıklamasını Kemal Aslan yaptı. Aslan şöyle konuştu:

“Türkiye ekonomide derin bir kriz yaşıyor. Yönetimsizlik sebebi ile oluşan güvensizlik, belirsizlik ve keyfilik krizi daha da derinleştiriyor. Üç ayda dövizi de faizi de enflasyonu da yükseltip yeni zam ve vergilerle halkı soyuldu. Bir eve gelen elektrik faturalarımız zamlarla üç katına çıktı. Bu zamların tek nedeni, enerji üretim ve dağıtımın özelleştirilmiş olmasıdır.

En temel ihtiyaçların özelleştirilip, vatandaştan gelir kaynağı olarak görülmesidir. Şirketleri zengin etmek için garibanın, yoksulun, emekçinin cebindeki üç kuruşu çalıyorlar! Bu faturalar ödenmez; bu faturaları ödetmeye kalkmak bu karda kışta milyonlarca insanı elektriksiz bırakmak demektir. Geçen yıl 5 milyon ailenin elektriğinin kesildiği düşünülürse bu yıl bu sayı katlanarak artacaktır. Bu büyük eziyete son verilmeli, zamlar geri çekilmelidir.”

VATANDAŞI BOĞAN ZAMLAR GERİ ALINSIN

Aslan, Bodrum'da hanelere ortalama asgari ücretin yarısı kadar faturalar kesildiğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

“Tüm vatandaşa son günü Şubat’ın ilk haftası olan ödeme son günleri verildi. Asgari ücret ile geçinen bir hanenin böylesi bir faturayı ödeyip nasıl geçinmesini bekliyorlar? Tüm bunlar yetmezmiş gibi AYDEM faturaları keserken gösterdiği kusursuz işlemi hizmet verirken de göstermemektedir. Mahallelerde günlerce kesintiler yaşanmakta Bodrum gibi dünyanın gözü önünde olan bir şehre bu reva değildir.

Yüksek enflasyon, artan kira, artan vergiler, fahiş oranda artan elektrik, akaryakıt, su faturaları ile vatandaşa darbe vurularak nefes alamaz hale getirilmiştir. Biz sade vatandaş olarak herhangi bir siyasi görüş ve düşüncenin etkisi altında olmayıp sadece mevcut koşullarda içinde bulunduğumuz durumu kamuoyuna aktarmak ve biz yurttaşların nefesini kesen zamların geri alınmasını talep etmekteyiz. Vatandaşı boğan zamlar geri alınsın.”

AYDEM BİNAYI KAPATTI VATANDAŞI İÇERİ ALMADI

AYDEM yetkililerinin eylem sırasında işlem yapmak için binaya gelen vatandaşları içeri almadığı görüldü. AYDEM binasının önünü polis ekipleri kapattı. İşlem yaptırmak için 15 kilometre uzaktan gelen vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Birçok vatandaş da yaklaşık 40 gündür elektrik faturalarının okunmadığını zamlı faturaların kendilerine yansıtılmak istendiğini belirterek tepki gösterdi.

AYDEM AÇIKLAMA YAPTI: ENERJİ FONU VE TRT PAYI BEDELİ SEHVEN YANSITILMIŞTIR

AYDEM A.Ş. ise internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“23 Ocak 2022 Pazar günü oluşturulan sınırlı sayıda faturada Cumartesi gecesi gerçekleştirilen sistem güncellemesinden kaynaklı olarak, sehven Enerji Fonu ve TRT payı bedelinin faturalara yansıtıldığı tespit edilmiş ve ivedilikle müdahale edilerek söz konusu faturalar iptal edilmiştir.

Müşterilerimizin herhangi bir düzeltme işlemi yapmasına gerek yoktur ve bu konuda herhangi bir mağduriyet oluşmayacaktır. Düzeltilmiş faturalar müşterilerimize en kısa sürede ulaştırılacaktır.”

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