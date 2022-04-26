Bodrum’da kiralar patladı, memur kaçmaya başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kiraların cep yakmaya başlaması üzerine harekete geçen Bodrum Güçbirliği Derneği açıklama yaptı. Dernek Başkanı iş insanı Serdar Kayhan “Kiralar böyle artmaya devam ederse Bodrum’da çalıştıracak devlet memuru ve kalifiye eleman bulamayacağız, çalışan memurlar ise Bodrum’dan tayin istemeye başladı. Maaşlı çalışanların bu kira bedellerini ödemesi mümkün değil” diye konuştu.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde ev kiralarının her geçen gün daha da artması, vatandaşları kara kara düşündürürken, daha önce konuyu birkaç kez gündeme taşıyan Bodrum Güçbirliği Derneği'nden bir uyarı daha geldi.

MEMURLAR TAYİN İSTEMEYE BAŞLADI

Bodrum şehir merkezinde 40-50 metrekare bir evin fiyatının 4-6 bin TL’den başladığı 80-90 metre karelik evlerin ise 8-10 bin TL’den aşağı olmadığı belirtildi. 30 metrekarelik apartların 4 bin TL’den başladığı ve elektrik su bedelleri ile aylık kira bedellerinin ise bu odalarda 6 bin TL’ye yükseldiğini belirten Dernek Başkanı Serdar Kayhan, ilçede görev yapan birçok devlet memuru, sağlık çalışanı, öğretmen ve emniyet mensubunun tayin istediğini söyledi.

“ÇALIŞANLARIN BU KİRA BEDELLERİNİ ÖDEMESİ MÜMKÜN DEĞİL”

Sadece devlet memuru değil, çalışanların da çok zor durumda olduğunu belirten Bodrum Güçbirliği Derneği Başkanı Serdar Kayhan; “Öngörülemez bir kira artışı var. Bu bedelleri çalışanların ödemesi hemen hemen imkansız. Görüştüğümüz birçok devlet memuru, Bodrum'u sürgün yeri olarak görüyor ve ilçeden tayinini istiyor. Birçok devlet memuru bir evi ortak paylaşarak kirayı ödemeye çalışıyor. Özel sektör çalışanları da çok zorluk çekiyor.

O yüzden Bodrum'da devlet memurları için çok acil lojman imkanı yaratılmalı. Ayrıca TOKİ'nin de artık Bodrum'da yatırım yapması bir zaruriyet haline geldi. Çünkü vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu için Bodrum'da ev sahibi ya da kiracı olmak artık bir hayal” dedi.

“KORUMA KULLANMA DENGESİNİ MUTLAKA GÖZETMELİYİZ”

Serdar Kayhan Bodrum'a toplu konutun şart olduğunu, ancak Bodrum'un daha fazla inşaat yoğunluğunu kaldıramayacağını belirterek; “Bodrum zaten betona teslim olmuş durumda. Bu yüzden Bodrum'a yakın yerlerde bulunan hazine arazileri değerlendirilmeli. Bu projeler Bodrum'un doğal dokusunu, denizini, doğasını koruyacak projeler olmalı. Koruma kullanma dengesini mutlaka gözetmeliyiz. Çok doğru bir planlama ve tüm Bodrum'un mutabık kalacağı projeleri destekleyeceğiz. Ama Bodrum'a zarar verecek her projenin karşısında olacağız” dedi.

Kayhan açıklamasının sonunda ise Bodrum'un konut ihtiyacını çözmek için devlet ve belediyelerin işbirliği yapmasının şart olduğunu belirterek; “Siyaset gözetmeden, Sayın belediye başkanlarımız konuyu Sayın Cumhurbaşkanımız'a sunmalı. Devletimizle işbirliği içinde bu sorunu çözmek çok zor değil. Yeter ki siyasi çekişmeleri, sen ben kavgalarını bir tarafa bırakalım. Artık tek amacımız Bodrum olmalı. Lütfen bu güçbirliğini sağlayalım” ifadelerini kullandı.

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