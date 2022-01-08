Bodrum’da kurulmak istenen RES’ler için karar

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir şirketin, 7 köyün tepelerindeki ormanlık alanlara Rüzgar Enerji Santrali (RES) kurmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan aldığı 'ÇED Gerekli Değildir' raporu, köylülerin İdare Mahkemesi’nde açtığı davada üçüncü kez reddedildi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Güvercinlik, Çamlık, Pınarlıbelen, Mazı, Kumköy, Yalıçiftlik ve Kızılağaç köylerinin tepelerindeki ormanlık alanlarda Yıldız Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 2014 yılından bu yana kurulmak istenen RES'lerle ilgili mücadele başlatan yöre köylüleri üçüncü kez ÇED davasını kazandı.

DAHA ÖNCE ‘ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR’ RAPORU 2 KEZ İPTAL EDİLMİŞTİ

Muğla Valiliği tarafından daha önce şirkete verilen ‘ÇED Gerekli Değildir’ raporlarını iki kez Danıştay ve Muğla İdare Mahkemesi'nde dava açarak kazanan köylüler, bu kez iki yıl önce, şirketin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan aldığı 3. ÇED Gerekli Değildir Raporu'nun iptali için avukat Remzi Kazmaz aracılığı ile yine Muğla İdare Mahkemesi'nde raporun iptali yönünde dava açmışlardı.

“BODRUM’UN VE DOĞANIN SİLÜETİNİ BOZMAYA GEREK YOK”

Konu ile ilgili açıklama yapan Avukat Remzi Kazmaz, şu ifadeleri kullandı:

* Çevre zaferini üçüncü kez kazandık. Şirket doğaya, ormanlara ve köylüye vereceği zararların görülmemesi için ‘ÇED Gerekli Değildir’ raporunu ısrarla almak istiyor.

* Biz de üçüncü kez bunu durdurduk. Bodrum'dan elde edilecek enerji çok az olup bu nedenle Bodrum'un ve doğanın siluetini bozmaya gerek yoktur.

* Çünkü Bodrum dünyaca bilinen tarihi bir kültür varlığı yoğun olan antik bir kenttir. Ama yeşil sermayenin bütün bunlarla ilgisi yoktur. Onu ilgilendiren sadece ranttır.

* Bodrum’un RES çöplüğü olmaması için bütün çevre örgütleri ayakta olmasına rağmen Yıldız A.Ş. üçüncü kez Çevre Bakanlığı'na başvurmuştur.

“AYNI BÖLGEYE 3. KEZ MÜRACAAT ETMEKTE SAKINCA GÖRMEDİLER”

* Ortada iki mahkeme kararı vardı, mahkeme kararlarına ve bilirkişi raporlarına karşı aynı şirketin aynı yer için aynı bakanlığa başvurabilmesi düşündürücü ve kaygı vericidir.

* Bakanlığın mahkeme kararlarına rağmen üçüncü kez ÇED olumlu raporu vermesi de şüpheli idi. Köylüler ve biz buna anlam verememiştik.

* Yola çıktığımız hukuk mücadelesinde Bodrum’daki tüm sivil toplum kuruluşları bu hukuka aykırı anti demokratik ve rant kokan bu karardan rahatsız olmuş, destek vermişti.

* Çevre Bakanlığı'nın verdiği olumlu ÇED raporu kesinlikle doğru bir karar değildir.

* Çünkü Bakanlıktan bir kez bile bu yerlerle ilgili bir keşif yapılmamış rapor yazılmamış ama değerli bilim adamlarının bu konuda yazılmış yüzlerce sahife tutan bilimsel raporları vardır.

* Raporda açıkça yazdığı gibi bu alanlar arkeoloji SİT alanlarıdır. Birçok tarihi ve kültürel varlığa ev sahipliği yapıyor.

* Bu alanlar önemli orman alanları statüsüne giriyor, Kesilemez ve özenle bakılması gereken bu alanlara RES direkleri kurulamaz diye altını çizerek yazdıkları 3 ayrı bilirkişi raporu var.

* En önemlisi bahse konu alanda ve tepelerde bu rüzgar gülleri döndürebilecek rüzgarın olmadığı yılın çoğu zaman bu pervanelerin dönmesi olamayacağını da açıkça belirtmelerine rağmen hem çevre bakanlığının hem de adı geçen şirketin bu alanlar üzerindeki düşüncesi nedir?

* Şimdi yine soruyorum Güvercinlikte RES kurmak isteyen şirkete, 40 kilometre denize nazır bu alanda sahi siz RES mi kuracaktınız?

* Ya da dünyaca ünlü golf sahalarına komşu olan bu alanlara villalar, oteller mi açacaktınız?

“BODRUM'U RES ÇÖPLÜĞÜNE DÖNÜŞTÜRMEYE GEREK YOK”

* RES’ler Bodrum için uygun yerler değil. Kaldı ki bu RES'lerden elde edilecek enerji bodrumda iki büyük oteli ancak çalıştırabilir.

* Bu nedenle Bodrum'u RES çöplüğüne dönüştürmeye gerek yok, diğer yandan RES'ler halkın yaşam alanlarının üzerine kuruluyor.

* El insaf bu insanlar gece gündüz RES'lerin çıkardığı insan psikolojisini bozan o sesleri dinlemek zorunda mıdır? Bodrumun üzerinden ellerinizi çekin.

* Şirketlere ÇED raporu verirken iki kere düşünün. Bodrum tarihi ve kültürel bir kenttir. Bodrum’da son günlerde yalan ve talan politikalarınıza son verin.

* Bodrum halkı Bodrum’da, Gökova'da, Mazı’da, Çökertme’de, Ören’de RES istemiyor. Amacı kolay yoldan para kazanmak isteyen şirketlerin kirli amaçlarına alet olmayınız.

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