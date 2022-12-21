Boğaya balyozla dehşette detay: Sahibi tüfekle öldürmek istemiş

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir ahırda keseceği boğanın başına çuval geçirdikten sonra kafasına demir balyozla defalarca vurarak ölümüne neden olan kasap Mustafa Yaprak ile hayvan sahipleri hakkında 5’er yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Özgür CEBE

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Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Hocalar Mahallesi’ndeki bir evin ahırında kesilmek istenen boğanın başına çuval geçirdikten sonra başına demir saplı balyozla defalarca vurarak öldüren kasap Mustafa Yaprak ile hayvan sahipleri Rıdvan, İbrahim, Muzaffer ve Mustafa Bayram hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca 3'ü tutuklu 5 sanık hakkında, “Hayvanlara işkence yapmak veya acımasız, zalimce muamelede bulunmak” suçundan hayvanları koruma kanununun 28/a maddesi ve TCK'nın 37, 53 ve 63. Maddeleri uyarınca 5'er yıl hapis istemiyle dava açıldı.

BALYOZLA DEFALARCA VURUP İPLE ASMAYA ÇALIŞMIŞ

İddianamede, Kızıltepe İlçe Tarım Müdürlüğünün 27 Kasım tarihli dilekçesi ve sosyal medya uygulamalarında hızla yayılan ve Türkiye kamuoyunu ayağa kaldıran görüntülerin incelenmesinde sığır cinsi hayvanın kafasına çuval geçirildikten sonra başına balyozla vurularak bayıltılmaya çalışıldığı belirtildi.

Hayvanın iple asılmaya çalışıldığı, çırpınması üzerine de kafasına balyozla defalarca vurulduğu ve canlı iken asılmaya çalışıldığı ifade edildi. Hayvana işkence ve eziyette bulunulduğu için 5199 sayılı yasa yönünden şikâyette bulunulması üzerine soruşturmaya başlanıldığı kaydedildi. Güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalarda tamamı çözülen görüntülerde elinde balyozla hayvanın başına defalarca vuran kişinin kasap Mustafa Yaprak, ikinci kişinin ise hayvan sahibi Rıdvan Bayram olduğunun tespit edildiği belirtildi.

TÜFEKLE VURALIM DEDİ KABUL ETMEDİM

Sanık Mustafa Yaprak'ın yakalandıktan sonra suçunu itiraf ettiği, görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu belirterek, “Kızıltepe'ye bağlı Hocalar köyünde 26 Kasım günü Abidin Bayram'ın kardeşi olan İbrahim Bayram'ın hayvanını kesmek için olay yerine gittim. Hayvanın deli olduğunu gördüm ve bir türlü yere yatıramadım.

Birlikte başına çuval geçirdik, ama hayvan yine sakinleşmedi ve yanına bir türlü yaklaşamadım. Muzaffer Bayram tüfekle vuralım dedi ama ben kabul etmedim. Daha sonra Muzaffer bana balyoz getirip kafasına vuralım dedi. Ben de balyozla 3-4 kez hayvanın kafasına vurdum” dedi.

BİRBİRİ ARDINA BALYOZLA VURUP CANLI CANLI ASMAK İSTEDİ

İddianamede, görüntülerden de anlaşılacağı üzere kafasına çuval geçirilen sığır cinsi hayvanın kafasına balyozla vurup bayıltmaya çalıştığı, canlı olarak iple asılmaya çalışıldığı, sanıkların iştirak halinde hareket ederek hayvana eziyet ettikleri ifade edildi. Hayvan sahibi Rıdvan Bayram'ın ise çözümü yapılan görüntüler de hayvanın başına birbiri ardına balyoz darbeleri indiren ve yerde çırpınan hayvanı vurmaya devam eden kasaba Kürtçe seslenerek, “Çabuk boğazını kes, yoksa ölecek” dediği belirlendi.

5'ER YIL HAPİS İSTENDİ

Sanıkların hayvanları koruma kanununda düzenlenen, “Hayvanlara işkence yapmak veya acımasız, zalimce muamelede bulunmak” yasağını ihlal ettikleri için aynı kanunun 28/a maddesinin 4. fıkrasında düzenlenen suçu işledikleri, yine aynı yasaya göre muhakeme şartının gerçekleştiği, kamu davası açmak için yeterli şüphe oluşturacak somut delil elde edildiğinden ayrı ayrı 5'er yıl hapisle cezalandırılmaları istendi.

Suçta kullanılan balyozun ise delil olarak adli emanette saklanması talep edildi. Sanıkların yargılanmalarına önümüzdeki günlerde Kızıltepe Asliye Ceza Mahkemesinde başlanacak.