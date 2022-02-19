Boğaz manzaralı arazinin imarı değişti, ticaret alanı ilan edildi!

İstanbul'da yıkılan Çamlıca Alman Hastanesi’nin 17 dönümlük arazisinin imarı, İBB Meclisi’nde AKP-MHP grubunun oyları ile özel sağlık fonksiyonundan çıkarılarak ticaret alanına alındı. Boğaz manzaralı arazide villa tipi konut, AVM, ofis ve özel hastaneden oluşan karma yaşam merkezi inşaat projesinin çalışmaları başlamış durumda.

Özlem GÜVEMLİ

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Üsküdar Kısıklı'da “Boğaziçi geri görünüm bölgesi” ve “doğal sit sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı” sınırları içinde kalan 17 dönümlük parselde uzun yıllar Universal Hospital Grubu'na ait Çamlıca Alman Hastanesi hizmet verdi.

Grup ekonomik krize girince kapanan hastanenin “riskli yapı” raporu bulunan binası 2020 yılında yıkıldı. Hakkı Demir Eğitim Kültür Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı'na ait olan arazi için hazırlanan imar planı değişikliği İBB Meclisi'nin şubat ayı oturumlarında oya sunuldu.

Parseldeki “özel sağlık tesisi” fonksiyonu iptal edilerek 3 kat yapılaşma koşullarında “ticaret alanı” olması önerildi. Plan değişikliğinin gerekçesinde; parsellerin yakın çevresinde oto bakım gibi ticari faaliyetler bulunduğu, ancak hasta ve hasta yakınlarının kullanabileceği ticari yapılar bulunmadığı kaydedildi.

Gerekçede “Medikal ya da eczane ürünlerinin nüfusa erişi önemlidir ancak sağlık tesisi alanlarının yakınında yeme-içme gibi ihtiyaçların giderilmesi de gerekmektedir” denildi. Sağlık tesisi tekrar inşa edildiğinde var olan ticari alan eksikliğinin daha da artacağı kaydedildi. Alanın büyüklüğü nedeniyle iki farklı fonksiyonun birlikte planlanmasının mümkün olduğu ifade edildi.

İBB BİRİMLERİ KARŞI ÇIKTI

Plan değişikliği teklifini inceleyen İBB Planlama Müdürlüğü önemli uyarılarda bulundu. Teklifte; özel sağlık tesisi alanı donatısının azaltıldığı, ticaret alanının da alansal ve yapısal büyüklüğünün arttırıldığı belirtildi. 47 parselde kısmen özel sağlık kısmen, kısmen ticaret kullanımının yer alabileceğinin anlaşıldığı, ancak bu konuda açıklayıcı bir plan notu bulunmadığından tereddüde düşülmemesi için plan notu düzenlemesi yapılması gerektiği belirtildi. Teklifin bölgedeki hareketli nüfus yoğunluğunu arttırıcı, mevcut plan ana kararlarını bozucu, emsal teşkil edici nitelikte olduğu değerlendirildi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İBB birimlerinin uyarılarına karşın teklifi uygun buldu. Plan değişikliği mecliste CHP-İYİ Parti'nin muhalefeti, AKP-MHP grubunun çoğunluk oyları ile kabul edildi.

AVM, KONUT VE OFİS PROJESİ

Plan değişikliği yapılan arazi üzerinde şu an bir “karma yaşam merkezi” projesi çalışmaları başlamış durumda. Eski hastane binasının olduğu araziye villa tipi konutlar, açık konseptli butik AVM, ofis alanları ve özel hastane inşa edilmesi planlanıyor.

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