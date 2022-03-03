Boğaziçi Üniversitesi akademisyeni Can Candan’ın görevden alınmasına yürütmeyi durdurma kararı

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör Naci İnci tarafından görevine son verilen akademisyen Can Candan, "Görevden alınmamın 227. gününde mahkemeden yürütmenin durdurulması kararının haberini aldım" dedi. Candan, "İşe iade davası devam ediyor. Bu ara karar, birinci mahkemenin ret kararını ikinci kez bozan bölge idare mahkemesi tarafından verildi. Esas karar verilene kadar bu karar değişmeyecek. Yani esas karar verilene kadar görevime dönüyorum” açıklamasında bulundu.

Sözcü İstanbul

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Boğaziçi Üniversitesi'nde Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümü tam zamanlı öğretim görevlisi olan ve uzun süredir üniversitede eğitim veren Can Candan, rektör Naci İnci tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı. Görevden alınmasını yargıya taşıyan Candan, mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıktığını ve görevine geri döneceğini duyurdu.

Konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında Candan, “Mesnetsiz iddialarla, haksız, hukuksuz bir şekilde 14 yıl hizmet verdiğim Boğaziçi Üniversitesi'nde ‘görevden alınma’mın 227. gününde mahkemeden yürütmenin durdurulması kararının haberini aldım! Tüm Türkiye'de özerk, özgür, demokratik üniversite için kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz” dedi.

Candan; avukatlarına, davaya müdahil olan Eğitim-Sen'e ve Boğaziçi Üniversitesi'nde direnen meslektaşları ve öğrencilere teşekkür etti.

“GÖREVİME DÖNÜYORUM”

Can Candan, “İşe iade davası devam ediyor. Bu ara karar, birinci mahkemenin ret kararını ikinci kez bozan bölge idare mahkemesi tarafından verildi. Esas karar verilene kadar bu karar değişmeyecek. Yani esas karar verilene kadar görevime dönüyorum” açıklamasında bulundu.