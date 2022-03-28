Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden kadrolaşma tepkisi!

Boğaziçi Üniversitesi’nde 29 bölüm ve üç enstitüde görevli akademisyenler bugün bir açıklama yayımlayarak üniversitede liyakate dayalı istihdam sisteminin ağır bir kadrolaşma tehdidi altında olduğunu duyurdu.

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Boğaziçi Üniversitesi'nde 29 bölüm ve üç enstitüde görevli akademisyenlerin imzasıyla bir açıklama yapıldı. Şeffaflıktan yoksun, liyakat dikkate alınmadan yapılan atamalara dikkat çekilen açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin tüm bu atamalara dair hukuki yollara başvuracağı ifade edildi.

Açıklamada, 51 yıllık bir kamu üniversitesi olarak en nitelikli genç bilim insanlarının üniversiteye katılmasının temel amaç olduğu vurgulanırken

“Üniversitemizde senatomuzun belirlediği ‘Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Atama ve Yükseltme Esasları' çerçevesinde bu konudaki en büyük akademik sorumluluk Enstitü/Bölüm/Anabilim dallarına aittir.

Ancak birimlerin, istihdam süreçlerinin her aşamasında açık olma, liyakat prensibine sadık kalma ve adaylar arasından ortak kararla ve şeffaf bir şekilde seçim yapma zorunluluğu vardır. Bu zorunluluk başvuruların en yaygın şekilde duyurulması, nitelikli adayların hiçbir ayrımcılığa ya da kayırmacılığa uğramadan sadece eğitim-öğretim ve araştırma faaliyeti, potansiyeli ve etiği üzerinden şeffaf bir şekilde incelenmesi anlamına gelir” denildi.

TÜM HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIZ

Açıklama şöyle devam etti:

Üniversitemizde birimler ve kurullar tarafından titizlikle uygulanan bu süreçler akademik yetkinliğe sahip kadrolarıyla iyi eğitim veren, nitelikli bir araştırma üniversitesi olma özelliğimizi koruyabilmemiz için elzemdir.

Bu nedenle aşağıda isimleri bulunan bölüm ve enstitüler olarak üniversitemizin birim ve kurullarında değerlendirilmeden, liyakat ve şeffaflık prensipleri ile birimlerin akademik özerklikleri dikkate alınmadan yapılan atamaların kabul edilemeyeceğini ve gerekli tüm hukuki yollara başvurulacağını belirtmek isteriz.”

ÜNİVERSİTE DIŞINDAN DEKAN ATANMIŞTI

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özlem Berk Albachten ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ercan 19 Ocak'ta görevden alınmış, onların yerine üniversite dışından dekanlar atanmıştı.