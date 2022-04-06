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Boğaziçili akademisyenler nöbete devam ediyor

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, rektörü protesto nöbetini sürdürdü.

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Boğaziçili akademisyenler nöbete devam ediyor

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, Melih Bulu’nun rektörlüğe atanmasıyla başlattıkları ve istifasının ardından Naci İnci’nin göreve getirilmesiyle devam ettirdikleri protesto nöbetlerini sürdürdü. Boğaziçi Üniversitesi rektörlük binasına sırtlarını dönem akademisyenler, protesto nöbetlerinin 313’üncüsünü gerçekleştirdi.

Eyleme cübbeleriyle katılan akademisyenler ‘Kabul etmiyoruz’, ‘Vazgeçmiyoruz’, ‘Özgür, Özerk, Demokratik Üniversite’ yazılı dövizler taşıdı. Eylemden fotoğraflar, Boğaziçi Üniversitesi akademisyeni Can Candan’ın sosyal medya hesabında paylaşıldı.

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Boğaziçi Üniversitesi İnci protesto sosyal medya