Boğaziçili tutuklu öğrenciler serbest bırakıldı

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki rektör atamalarına karşı protestolarda gözaltına alınıp 94 gündür tutuklu bulunan öğrenciler Silivri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.

Sözcü İstanbul

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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör atamalarına karşı protestolarda gözaltına alınıp 94 gündür tutuklu bulunan Enis Berke Gök ve Caner Perit Özen, çıktıkları ilk duruşmada haftada bir imza vermeleri koşulu ve yurt dışı yasağı konularak tahliye edildi. Akşam saatlerinde Silivri Cezaevi'nden dışarı çıkan öğrenciler büyük bir coşkuyla arkadaşları tarafından karşılandı.

“DÖRT DUVAR BİZE VIZ GELİR”

Enis Berke Gök, açıklamasında “Nasıl hissediyorum bilmiyorum. Şu an biraz duygularım karışık. Tutsak olduğumda ilk söylediğim gibi mücadeleye devam edeceğiz. Mücadele umuttur… Dört duvar bize vız gelir” dedi.

“TUTUKLAMA SİYASİYDİ”

Caner Perit Özen ise, “İyiyim, mutluyum. Bunun olacağı belliydi. 3 ay kaldık ama 3 ayımız geri gelmeyecek. Boğaziçiliyiz, akıllıyız diye AKP zulmünden kaçabilecek halimiz yoktu. Tutuklama siyasiydi. Tüm siyasi tutsaklara özgürlük. Cezaevinde eğitim alamadım, eğitim hakkım gasp edildi” diye konuştu.

Caner Perit Özen'in annesi “Şu anda çok mutluyuz. Büyük haksızlıklar yapılıyor. Diliyorum ki bu sonuncusu olur” ifadelerini kullandı.

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