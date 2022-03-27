Boğaziçililer özgür ve özerk üniversite için koştu

Üniversitelerine rektör atanmasına karşı on beş aydır direnen Boğaziçililer, özgür ve özerk üniversite taleplerini İstanbul Yarı Maratonu’nda bir kez daha dile getirdi. Boğaziçili öğrenci, akademisyen ve mezunlardan oluşan “Boğaziçi Koşuyor” ekibi, "Bizlerle aynı ideali paylaşan çok sayıda insan olduğunu biliyoruz. Türkiye’nin tüm üniversiteleri için dile getirdiğimiz taleplerimizi Yarı Maraton’a katılarak kampüs dışında da duyurmak istedik" dedi.

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Tarihi Yarımada'da gerçekleşen 17. İstanbul Yarı Maratonu'na bu yıl Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, akademisyenleri ve mezunlarından oluşan yüz kişilik bir grup da katıldı.

Üniversitelerindeki “kayyum yönetimine” karşı on beş aydır mücadele eden Boğaziçililer, koşudan elde ettikleri geliri, Boğaziçi Mezunlar Derneği (BÜMED) İhtiyaç Haritası aracılığıyla Boğaziçili öğrencilerin eğitimine ayıracaklarını da duyurdu.

“TALEPLERİMİZİ KAMPÜS DIŞINDA DA DUYURMAK İSTEDİK”

Boğaziçi mezunlarının çağrısıyla bir araya gelen “Boğaziçi Koşuyor” ekibi, “Bizlerle aynı ideali paylaşan çok sayıda insan olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin tüm üniversiteleri için dile getirdiğimiz taleplerimizi Yarı Maraton'a katılarak kampüs dışında da duyurmak istedik” açıklamasında bulundu.

“MÜCADELEMİZDE ISRARCIYIZ”

Tüm baskı ve yıldırma girişimlerine, değersizleştirme çabalarına rağmen bir yılı aşkın süredir devam eden direnişlerinin bugün her zamankinden daha güçlü olduğunu vurgulayan Boğaziçililer, “İstanbul Yarı Maratonu'na katılarak özgür ve özerk üniversite talebimizden vazgeçmeyeceğimizi, okulumuzun değerlerine sahip çıkacağımızı, mücadelemizde ısrarcı olduğumuzu herkese bir kez daha duyurmak istedik” ifadelerini kullandı.

“80 BİN TL’YE YAKIN BAĞIŞ TOPLANDI”

Üzerlerinde “özerk ve özgür üniversite” yazılı tişörtlerle koşuya katılan ve koşudan elde edecekleri gelirle Boğaziçili öğrencilere eğitim desteği vereceklerini belirten Boğaziçililer, son 10 ayda BÜMED İhtiyaç Haritası aracılığıyla, Boğaziçili öğrencilerin kira, yurt ücreti, fatura ve bilgisayar gibi ihtiyaçlarını karşıladıklarını açıkladı. Yarı Maraton sayesinde 80 bin TL'ye yakın bağış toplandığını belirten mezunlar, bir yılı aşkın süredir zor bir dönem geçiren öğrencilere bu şekilde destek olmaya çalıştıklarını açıkladı.