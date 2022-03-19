Bolu Dağı Tüneli’nde zincirleme kaza: İstanbul istikameti kapandı

TEM Otoyolu Bolu Dağı tünel içinde çok sayıda aracın karıştığı kaza meydana geldi. Tünel, İstanbul istikametine kapatılırken, çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

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Bolu Dağı TEM Otoyolu geçişinde tünel içerisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında çok sayıda araç çarpıştı. İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

İstanbul istikametine giden araçlar Abant gişelerinden D-100 yoluna yönlendirildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

BOLU VALİSİ’NDEN AÇIKLAMA

Kazayla ilgili açıklama yapan Bolu Valisi Ahmet Ümit, “Kazada yaralılar var. Ekiplerimiz bölgeye ulaştı, çalışmalar sürüyor” diye konuştu. (DHA)

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