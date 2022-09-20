Borç içindeki belediyeden 33.5 milyon TL’ye teras

AKP’li Kahramanmaraş Belediyesi, Ali Kayası’na yapacağı 490 metrekarelik cam seyir terası ve kafeterya için toplam 33 milyon 450 bin lira harcayacak!

Deniz AYHAN

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Türkiye'de halkın tek gündemi yoksulluk ve hayat pahalılığı olurken AKP'li belediyeler milyonlarca TL'lik harcamalarına hız kesmeden devam ediyor. Yarım milyar TL borcu bulunan AKP'li Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi de ‘cam seyir terası' yaptırıyor. Şehirde bulunan Ali Kayası'na yapılacak 490 metrekarelik cam seyir terası ve kafeterya için 33 milyon 450 bin lira harcanacak.

EŞSİZ BİR YERE TAŞIYACAK

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı 25 Ağustos'ta “Ali Kayası Cam Seyir Terası ve Kır Lokantası Yapım işi” için ihaleye çıktı ve 14 Eylül 2022'de 33 milyon 450 bin TL'lik sözleşme imzalandı. 250 günde tamamlanması planlanan cam seyir terasının 490 metrekare, kır lokantasının ise 750 metrekare olacağı belirtildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, cam seyir terasının ve kır lokantasının, Ali Kayası'nın turizme kazandırılması için iki önemli yatırım olduğunu söyledi. Güngör “Ali Kayası doğal güzellikleriyle bir marka olacak. Gerek baraj manzarası gerekse bölgenin konumu bu çalışmayı Türkiye'de eşsiz bir yere taşıyacak. Bölge bir cazibe merkezi haline gelecek. Başlattığımız yol çalışmalarımızın ve inşa edeceğimiz cam seyir terası ve kafeteryanın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Şehrimiz son derece güzel bir eser kazanacak” diye konuştu.