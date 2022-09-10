Borçtan hapse giren çiftçi, çöpte sebze arayan kadını görünce derdini unuttu

Uşak’ta borcunu ödeyemediği için hapse giren çiftçi İbrahim Kaya, yapılandırma için gittiği Tarım Kredi Kooperatifi önünde çöpten atık toplayan bir kadınla karşılaştı. Başkentin göbeğinde çaresizlikten çöp karıştıran kadının durumu, borç batağı içindeki çiftçiyi üzdü.

Selami AYDIN

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Uşak'ta borcu yüzünden tutuklanan çiftçi üzerinden bir yıl geçmesine rağmen sorununu çözemedi. Sivaslı ilçesine bağlı Tatarlar Köyü'nde kredi borcunu ödeyemeyen İbrahim Kaya (38) geçtiğimiz yıl Kasım ayında Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürlüğü ile görüşmek için Ankara'ya gitti. Bir otele giriş yaptıktan sonra taahhüdü ihlal suçlaması ile gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece ‘tazyik cezası' nedeniyle tutuklandı. Kooperatiften mazot ve gübre desteği alan Kaya'nın borcunu ödeyemediği bu nedenle banka kredisi kullandığı, bu borçları da ödeyemediği ortaya çıktı.

‘SORUNU ÇÖZÜLMEDİ'

90 bin liralık kredi kullandığını, faizleriyle borcunun 200 bin lira olduğunu belirten Kaya, “Yapılandırmadan faydalandım. Borcum yeniden 98 bin liraya düştü. Bu süre içinde yaptığım 40 bin liralık ödeme de faize gitti. Ayrıca 10 bin liralık kredi kullandım. Bu borç 23 bin lira oldu. Elden senetle alınan borçları yapılandırma kapsamına almadıklarını söylediler. Genel müdürlükten üç aydır randevu talep ediyorum verilmiyor. Yardımcı olmadılar. İstedikleri zaman yandaşlarına sıfır faizli kredi veriyorlar. Bizi de köle sınıfına koyup bedava çalıştıracaklar. Bizim çocuklarımızın hakkını kanunla çalıyorlar. Adalet mahkeme duvarında yazılı kalıyor” ifadelerini kullandı.

‘ÇÖPTEN YİYECEK TOPLAYAN KADINI GÖRDÜ'

Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürlüğü binası önündeki çöpten bir kadının atık sebze topladığını gören Kaya o anları kayda aldı. Gülseren Y. isimli kadın yokluk yüzünden atık topladığını belirtti, sosyal yardımlardan faydalanmasını söyleyen Kaya'ya; “Oturduğum evin bulunduğu alan TOKİ'ye verilmiş. Bu nedenle adresi yok. Adres olmadığı için yardım alamıyorum. Aylığı 300 lira onu ödeyebiliyorum. Adresli bir yere geçsem bin lira kira… Ben nasıl ödeyeyim?” diye konuştu.

‘İHTİYAÇ OLMASA ELİMİ ŞU ÇÖPE SOKMAM'

Haftada bir iki kez gelerek atık sebzeleri topladığını söyleyen Gülseren Y., “İhtiyaç olmasa ellerini şu hastalıklı çöpe sokar mısın? Buraya haftada bir iki kez geliyorum. Olanı alıyorum” diye konuştu. Videoyu kayda alan Kaya'nın; “Burası Türkiye'nin başkenti. Bizim Cumhurbaşkanımızın haberi olsa seni bu hale koymaz ki” ifadelerine ise; “Tayyip Erdoğan bizi bu duruma getirdi. Cumhurbaşkanı utansın ne diyeyim. Görüyorlar bizi. Hani nerede?” yanıtı verdi.

‘KENDİ DERDİMİ BIRAKTIM'

SÖZCÜ'ye konuşan Kaya, “Kadının haline çok üzüldüm. Tuhafıma gitti. Ev adresi olmadığı için yardım alamadığını söylüyor. O nedenle sitemkâr. Kendi derdimi bıraktım onun sesi olmaya çalıştım. Bu abla bulunup yardımcı olunmalı. En azından bir iş verilirse çalışacaktır” diye konuştu.

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