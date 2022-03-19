Bozcaada ve Gökçeada’ya feribot seferlerine hava engeli

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın planlanan tarifeli feribot seferlerinden bazıları iptal edildi.

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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre Bozcaada’dan saat 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli’den saat 11.00, 15.00 ve 19.00, Gökçeada’dan saat 13.00 ve 18.00, Kabatepe’den saat 09.00 ve 20.00 seferleri iptal edildi. DHA

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