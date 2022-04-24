Bu ittifakın masası ne çatlar ne yıkılır!

Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal 6 liderin samimi bir beraberlik gösterdiğini söyledi. “İktidar, safsata ve kara propaganda ile masayı dağıtmak istiyor” dedi.

Emin ÖZGÖNÜL

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Liderler zirvesinin 3. toplantısı bu akşam yapılacak. Ev sahibi DP lideri Gültekin Uysal, SÖZCÜ'ye konuştu. 6 lider daha önce Anavatan Partisi Genel Merkezi olan DP binasında ve Turgut Özal'ın makam odasında bir araya gelecek. Uysal “Bu masa öyle sağlam ki ne çatlar ne yıkılır. İktidar, safsata ve kara propoganda ile muhalefeti bölüp, masayı dağıtmak istiyor ama gayretleri boşuna” dedi. Uysal, 6 lider arasında samimi bir beraberlik olduğunu belirterek “Bizim masada sıcak rüzgarlar eser” açıklaması yaptı. Uysal şunları söyledi:

KEDİ GİRMEYECEK: Toplantıda, ülke sorunlarını konuşup, çalışmalarda geldiğimiz noktayı değerlendireceğiz. Daha önce trafoya kedi girdi, mühürsüz oy pusulaları geçerli sayıldı. Islak imza dikkate alınmadı. ‘Atı alan Üsküdar'ı geçti' denildi. Son yasa ile de seçim kurullarında, kıdemli hakim yerine hakimler arasında kura çekimini getirdiler. İstanbul'daki yerel seçimde endişeler zirve yaptı. Demokrasi hukuk, seçmen iradesi ve sandık güvenliği önemli gündem maddemiz olacak.

MASAYI DAĞITAMAZLAR: Bu masa öyle sağlam ki, ne çatlar, ne de yıkılır. Bizim irademiz, milletin derinleşen toplumsal talebi ve beklentisi var. İktidar, muhalefeti bölüp parçalamak üzerine bir gelecek planlıyor. Safsata ve kara propoganda ile masayı dağıtmak istiyor ama gayretleri boşuna. 6 lider arasında çok samimi ve medeni bir ortam, duygu birlikteliği var. Bizim bulunduğumuz ortamda sıcak rüzgarlar eser. Sayın Bakan, Sayın Başbakan, Sayın Genel Başkan resmiyeti de olmaz.

YIĞINAKTAKİ HATALAR: Bu iktidar yığınakta hata yaptı, 20 yıldır ülkenin geldiği durum ortada. Ekonominin hali ortada. Yığınakta yapılan hatalar, sahadaki taktiklerle telafi edilemez.

İktidar, şartlara bakarak erken seçimi dayatabilir

Liderlerin bu akşam toplanacağı yer Ankara'nın Balgat semtindeki Demokrat Parti Genel Merkezi olacak. Daha önce Anavatan Partisi Genel Merkezi olan bina, ANAP-DYP birleşmesi sonrası Demokrat Parti tarafından kullanılıyor. DP lideri Gültekin Uysal da daha önce merhum ANAP lideri Başbakan ve Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kullandığı makam odasında çalışıyor. Uysal bu gece misafirlerini kendi makam odasında ağırlayacak. Odadaki Atatürk portresinin bulunduğu bölümün önünde yer alan deri koltuklar kaldırılacak ve buraya yuvarlak bir yemek masası konulacak. Bir catering firması da liderlere iftar menüsü verecek. Uysal'ın makam odasında Turgut Özal'ın yanı sıra Celal Bayar, Adnan Menderes ve Süleyman Demirel'in de portreleri bulunuyor. Demokrat Parti lideri Uysal'a göre iktidar bir erken seçimi dayatabilir. Uysal şunları söyledi: İktidar yeni bir seçim yasası getirdi ve bu yasa Anayasa gereği bir yıl geçmeden yani 7 Nisan 2023'e kadar yapılacak seçimlerde uygulanamıyor. Ancak iktidar şartlara bakıp, kendisi için uygun göreceği bir tarihte de erken seçimi dayatabilir. Çıkarı olacağını düşünürse yeni yasa ile değil, mevcut yasa ile seçime gidebilir. Bunu da göz ardı etmiyoruz. Demokrasi, hukuk, irade, sadakat hiç bir şey bırakmadılar. Halkı 20 yıldır vaatlerle oyaladılar, halk fakirleşti, ülke yoksullaştı. Şimdi de ‘Hedef 2023' diyorlar, olmadı 2053, hatta 2071 hedefleri varmış. İktidarın sözü bitmiştir, gidicidir.