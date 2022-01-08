Bu kente tarihte ilk kez kar yağdı! Halk ne yapacağını şaşırdı

Meksika'nın Tlachichuca şehrine tarihte ilk kez kar yağdı. İlk defa kar yağışına tanık olan şehir sakinleri şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Meksika'nın Puebla eyaletinde yer alan Tlachichuca şehrine tarihte ilk kez kar yağdı. Sulu kar şeklinde başlayan yağışın şiddetini artırması sonucu şehir beyaza büründü.

14 CM’YE ULAŞTI

Tlachichuca şehrindeki yollar ve çatılar karla kaplanırken, kar kalınlığı 14 santimetreye ulaştı. Birçok şehir sakini hayatlarında ilk kez kar yağışına tanık olurken, büyük şaşkınlık yaşadı.

ÜRÜNÜ ZARAR GÖRENLERE DESTEK VERİLECEK

Puebla Valisi Miguel Barbosa yaptığı açıklamada, kar yağışı nedeniyle kapanan yolların tekrar açılması için çalışıldığını belirterek, yağıştan evleri ya da tarladaki ürünleri zarar gören vatandaşlara ise destek sağlanacağını ifade etti.

15 KİŞİ SIĞINMA EVİNE YERLEŞTİRİLDİ

Puebla Eyaleti İçişleri Bakanı Ana Lucia Hill Mayoral ise, sivil koruma ekiplerinin yağıştan etkilenen bölgeye giderek hasar tespit çalışmaları yürüttüklerini ifade ederken, yağışta evleri zarar gören 15 kişinin bir sığınma evine yerleştirildiklerini bildirdi.

Mayoral ayrıca, Puebla eyaletinde soğuk hava dalgası ve düşük sıcaklık koşullarının devam edeceğini belirterek, bunun eyaletin çeşitli yerlerinde tekrar kar yağışı görülmesine neden olabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

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