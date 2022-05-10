Bu mesaj Kuşadası’nı karıştırdı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde özel bir okulun öğrenci velilerine gönderdiği, “Su kaynaklarında amipli dizanteri salgını var” mesajı paniğe neden oldu. İl Sağlık Müdürlüğü salgının söz konusu olmadığını açıklarken, okul yönetimi yeni bir mesaj yayımlayarak özür diledi.

Latif SANSÜR

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Kuşadası'ndaki özel bir okulun yönetimi öğrenci velilerine, “Değerli velimiz; Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden yapılan bilgilendirme.

Kuşadası'nda su kaynaklı (çeşme suyu, havuz suyu v.s.) amipli dizanteri salgını olduğu bilgisi gelmiştir. Bilgi ve dikkatinize sunarız” mesajını gönderdi. Mesaj kısa sürede sosyal medya platformlarında günün konusu haline geldi. Veliler sağlıklı bilgi almak için ilgilileri açıklama yapmaya davet etti.

ÖZÜR MESAJI YAYIMLADILAR

İl Sağlık Müdürlüğü, bilginin “Tamamen uydurma” olduğunu açıkladıktan sonra okul yönetimi bu kez bir özür mesajı yayımladı. “Salgın ile ilgili mesajımız okulumuz tarafından yanlış değerlendirme sonucu atılmış bir mesaj olup, böyle bir durum söz konusu değildir. Dikkate alınmamasını rica eder, özür dileriz” denilen mesajdan sonra İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, okul yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunulacağını söyledi.

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