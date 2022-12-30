‘Bu şehrin kadın vekil çıkarmaması gerçekten ayıp!’

Kadın Adayları Destekleme Derneği’nin (KADER), kadın milletvekili adaylarını desteklemek amacıyla yürüttüğü “Olmadı Türkiye” kampanyası Kırklareli’nde başladı. Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesim- oğlu, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen tanıtım toplantısında, Türkiye’de 20 ilden hiç kadın milletvekili çıkmamasının bir eksiklik olduğunu belirtti.

Sözcü İstanbul

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kesimoğlu, “Atatürk'ün doğduğu topraklar olan Kırklareli'nde kadın milletvekili olmaması ise eksiklikten öte bir ayıptır. Ben şehrimizden önümüzdeki seçimde bir kadın milletvekilimizin çıkması için elimden gelen gayretin üstünde bir efor sarf edeceğimin sözünü bugün vermek istiyorum” dedi. 8 yıllık Belediye Başkanlığı görevinde, kadınlara görev vermeye özellikle dikkat ettiğini dile getiren Kesimoğlu, kampanya nedeniyle KADER'e de teşekkür etti. CHP Parti Meclisi Üyesi Yaşar Seyman da bugüne kadar yaptığı işlerin hepsini Atatürk'e borçlu olduğunu ifade ederek, “Kadınlar seçme ve seçilme hakkını başta Kurtuluş Savaşı'nda verdiği mücadele ile hak etti. Atatürk de bu hakkı kadınlara teslim etti. Umarız 100. yılında Cumhuriyetin yüzünü güldürürüz” dedi.

BU AYIPTIR!

KADER Genel Başkanı Nuray Karaoğlu ise şöyle konuştu: “Kırklareli'nin kadın milletvekili çıkaramayan iller arasında yer almasına çok şaşırdık. Çünkü istatistikler Kırklareli'nin, Türkiye'nin en eşitlikçi illerinden birisi olduğunu, toplumsal cinsiyet eşitliği endeksinde ise ilk 5'te yer aldığını gösteriyor. Bu kadar artı değeri olan, böylesine çağdaş insanlarla dolu olan bir şehrin kadın milletvekili çıkarmaması Başkan Kesimoğlu'nun tabiriyle bir ayıptır. Ama bu ayıp Türkiye'nin bir ayıbıdır. Kadınlar isterse olur. Seçimlerde bir kadın milletvekilinin ilinizden çıkmasına ne olur önayak olun.”