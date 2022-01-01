Bugün otobüsler, metro ve vapur ücretsiz mi? 1 Ocak’ta toplu ulaşım ücretsiz mi?

2021 yılının geride bırakarak 2022 yılı sabahına uyandık. İstanbul'da her zaman olduğu gibi yoğunlukla metrobüs, tramvay ve otobüs gibi toplu taşıma araçları kullanılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre metrobüs, tramvay ve otobüs 1 Ocak’ta ücretsiz olacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Büyükşehir Belediyesi resmi tatil ve bayramlarda sunduğu ücretsiz toplu taşıma hizmetini 1 Ocak günü de sürdürüyor. İBB’ye tüm toplu taşıma araçları gün boyunca vatandaşlar tarafından ücretsiz şekilde kullanılabilecek.

1 OCAKTA TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)’den yapılan açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun teklifi ve İBB Meclisi’nin onayıyla, İstanbul’da son 2 yıldır dini ve ulusal bayramlar ile resmi tatillerde toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verdiği ve yeni yılın ilk resmi tatil günü olan 1 Ocak 2022 Cumartesi günü de toplu taşıma ücretsiz olacağı bildirildi.

KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK

İstanbul’da raylı tüm metrolar da 24 saat süreyle çalışacak ve ek seferler konulacak. Hatlarda seferler, 31 Aralık Cuma sabah 06.00’dan 2 Ocak Pazar günü 02.00’ye kadar kesintisiz devam edecek.