Bunu yapan insan olamaz!

Ankara'da dün gece saatlerinde köpek barınağına atılan ve zehirli olduğu belirtilen yavru köpek kafası ile kemikler nedeniyle zehirlenen 9 yavru köpekten 2'si öldü.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, dün gece saatlerinde İmrahor Vadisinde bulunan bir hayvan barınağında gerçekleşti. Hayvanseverler tarafından besleme noktası olarak kullanılan bölgede yavru köpeklerin bulunduğu padok kısmına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından derisi yüzülmüş yavru köpek kafası ve zehirli olduğu iddia edilen çok sayıda kemik atıldı.

Sabah saatlerinde besleme yapmak için barınağa gelen hayvanseverler tarafından bulunan 9 yavru köpekten 2’sinin öldüğü tespit edildi.

7 yavru köpeğin de baygın olduğunu fark eden hayvanseverler, yavru köpekleri yakında bulunan veteriner kliniğine götürdü. Olay hakkında inceleme yapmak için barınağa gelen Mamak İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri, yavru köpeklerden örnek aldı. Hayvanseverler şikayetçi olurken daha önce de barınağa farklı saldırılar olduğu ifade edildi.

“ÜZERİNDE DERİ OLMADAN ATILMIŞ”

Vadi bölgesinde düzenli olarak besleme yaptıklarını belirten Pati Koruyucuları Derneği Başkan Yardımcısı Emrah Karatekin, “Pazar günleri toplu etkinlik yapıyoruz. Çocuklarıyla birlikte gelen aileler de bu etkinlikte oluyor. Bugün sabah hep beraber buraya geldik. Geldiğimizde bazı köpeklerin öldüğünü fark ettik ve içeride başka bir köpeğe ait kafatası ve kemikler bulduk. Bildiğiniz başka yavru köpeğin parçaları kesilmiş, üzerinde deri olmadan et parçası halinde buraya atılmış” diye konuştu.

“MİSİLLEME YAPILMIŞ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ”

Geçmişte barınağın olduğu bölgeye başka saldırıların da yapıldığını belirten Pati Koruyucuları Derneği Başkanı Ayşe Taşkıran, şunları söyledi;

*Bir insanın yaptığını düşünüyoruz. Misilleme yapılmış olduğunu düşünüyoruz. Bölgemize yavru köpek kafası atarak köpek düşmanlarının, hayvan düşmanlarının misilleme yaptığını düşünüyoruz.

*Daha önce kulübelerimiz yakıldı, alanın içerisinde lastik yaktılar. Biz çevreyi tel çevirdik ve kamera taktırdık. Kameramız önden girişleri alıyor ancak arka taraftan görmediği bir yer var. 2 yavrumuzu kaybettik. Toplam 9 köpeğimiz zehirlendi.

*2-3 tane daha yavrumuz var ama şimdilik belirti yok ancak birkaç gün sonra da belirtiler çıkabiliyor, onları da takip ediyoruz. Bugün burada olan gelişigüzel olarak buraya gelen insanların yaptığı bir şey değil, tamamen bize mesaj vermek, misilleme yapmak. Biz bunu bitireceğiz mesajı açıkça.

“KİM BİLİR NASIL ÖLDÜRÜLDÜ”

Bölgede besleme yapan başka bir hayvansever topluluğunun kurucusu olan Erkin Erdoğdu ise şu şekilde konuştu:

“İnsanlar çok agresif davranmaya başladı. Ünlüler zehirleme tarifleri bile verdi. Geldiğimiz noktada buraya bir kafatası atılıyor. Yavru hayvan kafatası ve kim bilir nasıl öldürüldü. Bunun yakınında 10’a yakın köpek zehirleniyor. Zehirleme kesin, İlçe Tarım Müdürlüğü kendisine göre bunun tespitini yapacak. Sonuçlar geldi. Veteriner kliniğinin gönderdiği rapora göre zehirlenme görünüyor.” (DHA)

İlginizi Çekebilir Aynı aileden 3 kişi böcek ilacından zehirlendi