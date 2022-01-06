Burak Akbay ve SÖZCÜ olmasa sesim duyulmazdı

Artık üşümeyen ‘Bilge Teyze’ duygularını dile getirdi... Geçinemeyen ve ekonomik yorumlarıyla fenomen olan Canan’a Ankara Büyükşehir Kızılay Metro İstasyonu’nda yer verdi. Patik satan Zehra teyze yeni tezgahında artık mutlu.

Yavuz ALATAN

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Sokak röportajında ekonomi yorumuyla milyonlara tercüman olan 70 yaşındaki Zehra Canan bir nebze olsun nefes aldı. Ördüğü lif ve patikleri Kızılay'da sokak ortasında satan “Bilge Teyze” Zehra Canan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın jesti ile mutlu oldu. Zehra teyzeye, Büyükşehir Belediyesi Kızılay Metro İstasyonu'nda yer ve masa verildi.

Yerinde gidip gördüğümüz Zehra Canan çok duygulandı. Yeni yerine Türk Bayrağı asmayı ihmal etmeyen Zehra Canan sevincini şöyle dile getirdi: “Bu benim için en güzel yeni yıl hediyesi oldu. İlk kez üşümeden çalışabiliyorum. Bana bu mutluluğu yaşatan Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a teşekkür ediyorum. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de çok ilgilendi sağolsun. Benimle ilgili en çok haberi de her gün okuduğum SÖZCÜ Gazetesi yaptı. SÖZCÜ'ye ve sahibi Burak Akbay'a da teşekkür ediyorum, onlar olmasa benim sesim bu kadar duyulmazdı. SÖZCÜ benim sesim oldu. Allah hepinizden razı olsun.”

‘İŞSİZLER İŞ BULABİLSİN'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, geçtiğimiz günlerde Zehra Canan'ı makamında ağırlamış ve destek sözü vermişti. Artık metro içindeki masasında el örgüsü lif, çorap ve örtü satışı yapan Canan, “Soğuk yanında polis, bekçi ve zabıta ile uğraşmaktan da kurtuldum. Çok mutluyum. 2022 benim gibi sıkıntı çeken tüm vatandaşlarımıza mutluluk getirsin. İşlerinin ve aşlarının sahipleri olmalarını diliyorum” dedi.

NEREYE UÇUYORSUN SEFALETE!

İlkokul mezunu, 70 yaşındaki Zehra Canan, bir ekonomist kadar bilgili, değme siyasetçi kadar donanımlı, bir diplomat gibi uzman… Röportajı ile gündem yaratan Zehra Teyze geçtiğimiz günlerde ekonomik krize böyle isyan etmişti: “Geçim derdi belimizi büküyor. Gıdayı kıstık, doğalgaz kullanmayı bıraktık. Ülkeyi yönetenler çektiğimiz sıkıntının farkında değil. Ördüğüm lif ve patikler için ip alamıyorum, yüzde 100 zam geldi. Üretmezsem ne satarım? Yok dişinizi sıkın, yok düzlüğe çıkıyoruz, yok uçuyoruz. Nereye uçuyorsun, sefalete. Bırakın artık ya, bu laflardan bıktık. Halkın sesine kulak verin. Bu güzel ülkeye yazık.”