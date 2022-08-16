Bursa Valisi corona virüse yakalandı
Bursa Valisi Yakup Canbolat, sosyal medyadan corona virüse yakalandığını duyurdu. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Canbolat, "Rabbim tüm hastalarımıza şifa ihsan eylesin. Dualarınızı beklerim" ifadelerini kullandı.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, sosyal medyadan corona virüse yakalandığını duyurdu. Vali Canbolat, paylaşımında, “Bugün akşam yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum çok şükür iyi olup, çalışmalarıma bir süre evden/uzaktan devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza şifa ihsan eylesin. Dualarınızı beklerim” ifadelerini kullandı.