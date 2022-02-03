Büyükçekmece’deki ceset kazısının sırrı çözüldü

İstanbul Büyükçekmece’de polis ekipleri 2 gündür kazı çalışması yapıyor. Geniş güvenlik önlemleri arasında gerçekleşen kazı çalışmasında ceset arandığı ortaya çıktı. Ekiplerin cesedini aradığı iddia edilen Murat K.’nin 20 suç kaydı olduğu öğrenildi. 2015’te müteahhit Edip Fırat (Baybaşin) cinayetinin şüphelisi olduğu öne sürülen Murat K.’nın kaçırıldığı ve öldürüldüğü iddiasıyla 2’si polis 6 kişinin yakalandığı belirtildi.

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Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi’ndeki boş arazide, polis ekiplerince dün gece iş makinası eşliğinde başlatılan kazı merak konusu olmuştu. Yetkililerin büyük gizlilik içinde gerçekleştirdiği kazıda 39 yaşındaki Murat K.'nın cesedinin arandığı ortaya çıktı.

KAYIP BAŞVURUSU

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliğince ortak gerçekleştirilen çalışmanın 26 Ocak'ta savcılığa yapılan başvuru ile başladığı öğrenildi. İddiaya göre, Murat K.'nın yakınları emniyete giderek, kayıp başvurusu yaptı. Murat K.'nın 20 Ocak'ta kaybolduğunun belirtilmesi üzerine geniş kapsamlı çalışma yapıldı.

2’Sİ POLİS 6 KİŞİ GÖZALTINDA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 3 gün önce 2'si polis 6 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerden biri polis 2'si tutuklanırken, Murat K.'nın kaçırıldığı, öldürülerek cesedinin gömüldüğü iddialarına ulaşıldı.

CİNAYET ŞÜPHELİSİYDİ

Cesedi aranan Murat K.'nın 20 suç kaydı olduğu öğrenildi. Murat K.'nın 23 Aralık 2015'te öldürülen Edip Fırat cinayetinin faili olduğu öne sürüldü. Esas soyadı “Baybaşin” olan ancak soyadını değiştiren müteahhit Edip Fırat'ın kiracısı olan Murat K. ile 1750 lira sebebiyle tartıştığı öne sürülmüştü. Murat K.'nın o dönem bazı kişilerce darp edildiği ardından yanındaki bir kişi ile Edip Fırat'ı öldürdüğü iddia edilmişti.

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