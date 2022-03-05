Büyükerşen: Toplu taşımada KDV ve ÖTV muafiyeti getirilmeli

Eskişehir’de toplumu taşımada bir yolcunun maliyetinin 15 lirayı geçtiğini belirten Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, “Toplu taşıma hizmetinin sürdürülebilir bir şekilde sağlanabilmesi için acilen KDV ve ÖTV muafiyeti getirilmelidir” dedi.

Kemal ATLAN

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2022 yılının ilk dakikalarında elektriğe, arkasından da her geçen gün akaryakıta yapılan zamlar, toplu taşıma hizmetlerine de ağır darbe vurdu.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, tramvaylarda kullanılan elektriğe ve toplu taşımadaki yolcu otobüslerindeki akaryakıta gelen zamlara tepki gösterdi.

BİR YOLCUNUN MALİYETİ 15 LİRAYI GEÇTİ

Ocak ayında Eskişehir'deki toplu taşıma hizmetlerinde tam kart tarifesinde yüzde 16.6, indirimli kart tarifesinde ise yüzde 11.1'lik zam yapılmıştı.

UKOME tarafından karar ile toplu taşıma tarifelerinde 1 Ocak 2022 itibariyle artışa gidilmiş ve tam kart tarifesinde yüzde 16,6, indirimli kart tarifesinde ise yüzde 11,1'lik bir artış yapılmıştı.

Tam Eskart 3 liradan 3 lira 50 kuruşa, İndirimli Eskart ise 1 lira 80 kuruştan 2 liraya yükseltilmişti. O günden bugüne mazota yüzde 70 zam geldiğini belirten Yılmaz Büyükerşen bir yolcunun maliyetinin 15 lirayı geçtiğini duyurdu.

Başkan Büyükerşen yaptığı açıklamada, “Ocak ayında toplu taşımada yapmak zorunda kaldığımız fiyat artışından sonraki süreçte mazota neredeyse yüzde 70 zam geldi ve bir yolcunun maliyeti 15 lirayı geçti.Toplu taşıma hizmetinin sürdürülebilir bir şekilde sağlanabilmesi için acilen KDV ve ÖTV muafiyeti getirilmelidir” dedi.

KDV VE ÖTV İSTİSNASI GETİRİLMELİ

2022 yılı ile birlikte gelen zamlı faturalar vatandaşları büyük sıkıntıya düşürürken, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen tramvay işletim sistemi olan ESTRAM'ın elektrik faturalarındaki artışa da değindi.

Başkan Büyükerşen, 2021 Aralık ayında 1 milyon 846 bin TL gelen elektrik faturasının 2022 Ocak ayında 4 milyon 890 bin TL gelmesine de tepki gösterdi. Başkan Büyükerşen, “Kamuda da durum farksız. Merkezi hükümetten beklentimiz vatandaşlarımız için hayati öneme sahip konularda yerel yönetimlere sübvansiyon sağlamasıdır. Toplu taşımaya KDV ve ÖTV istisnası getirilmesi gerekiyor. Enerji maliyetlerinin düşmesi için de vergi indirimine gidilmesi gerekli” ifadelerini kullandı.

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