Çalışanlara ‘ya İstanbul ya sürgün baskısı’ Meclis gündeminde

Haziran ayından itibaren İstanbul Ataşehir’deki Finans Merkezi’ne taşınması öngörülen Ankara’daki Merkez Bankası, Ziraat Bankası ve diğer bazı kamu kuruluşlarının çalışanlarına yapılan ‘İstanbul baskısı’ Meclis gündemine taşındı. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, İstanbul'a gitmeyi reddeden çalışanların farklı şehirlerdeki çeşitli şubelere dağıtılacağı veya iş akdinin feshedileceği yönündeki tehditleri Meclis’te sordu.

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Genel Müdürlükleri Ankara'da bulunan Merkez Bankası, Ziraat Bankası ve diğer kamu kuruluşlarının Haziran ayından itibaren İstanbul Ataşehir'deki Finans Merkezi'ne taşınması öngörülüyor. Bazı kurumlar çalışanlara gönderdikleri yazı ile bunu duyururken; Ankara'dan İstanbul'a gitmek istemeyen personele baskı yapılması, gitmek istemeyenlerin ise farklı şehirlerde çeşitli şubelere gönderilmekle tehdit edilmesi tepkilere neden oldu. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, İstanbul Finans Merkezi için Ankara'dan İstanbul'a gitmeye zorlanan binlerce çalışana yapılan baskıyı Meclis gündemine taşıdı.

‘İSTANBUL'A TAŞIN' BASKISI VİCDANSIZLIKTIR

TBMM Genel Kurulu'nda söz alan Çakırözer, “İstanbul Finans Merkezi birkaç ay içinde açılacak. Merkez Bankası, Ziraat Bankası, bazı kamu bankaları ve finans kuruluşlarının genel müdürlükleri Haziran-Temmuz ayında bu finans merkezine taşınacak. Bu kurumlardaki binlerce çalışana ailelerini bırakarak İstanbul’a taşınmaları baskısı yapılıyor. Çalışanlar ‘İstanbul’a gelmiyorsan ya istifa et ya da seni başka şehre sürerim.' diye tehdit ediliyorlar. Bu yapılan büyük vicdansızlık ve zorbalıktır. Aileleri parçalayacak, çocukların eğitimlerini etkileyecek bu baskıdan derhâl vazgeçilmelidir. Ayrıca, hangi zorlamayı yaparsanız yapın Cumhuriyetin Merkez Bankası'nın, çiftçinin Ziraat Bankası'nın yeri Ankara’dır. Millet iktidarı döneminde ait olduğu yere mutlaka ama mutlaka dönecektir” dedi.

“ŞATAFATLI BİNA YAPMAKLA FİNANS MERKEZİ OLUNMAZ”

İstanbul Finans Merkezi'nin açılışının ekonomide hedeflenen beklentiyi karşılamasının mümkün olmadığını vurgulayan Çakırözer, “ Yüksek, şatafatlı bina yapmakla, üstüne ‘finans merkezi' yazmakla finans merkezi olunmaz! Önce demokrasi ve hukuk devleti olmanız, mahkemelerin bağımsız olması, adil vergi düzeni lazım. Hukuk güvencesi olmayınca kim gelip parasını emanet edecek finans merkezinize” ifadelerini kullandı.

“DÜNYA FİNANS MERKEZLERİ ENDEKSİ’NDE İSTANBUL İLK ONDA BİLE DEĞİL”

İstanbul Finans Merkezi'nin açılışının ekonomide hedeflenen beklentiyi karşılamasının mümkün olmadığını vurgulayan Çakırözer, “Yüksek bina yapmakla, üstüne ‘finans merkezi' yazmakla bir kenti finans merkezi yapamazsınız. Önce demokrasi ve hukuk devleti olmanız, mahkemelerin bağımsız olması, adil vergi düzeni lazım. Bunlar olmadığı için Dünya Finans Merkezleri Endeksi’nde İstanbul ilk onda bile değil, tam 61’inci sırada. Hukuk güvencesi olmayınca kim gelip parasını emanet edecek finans merkezinize” şeklinde konuştu.

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